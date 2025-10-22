„Wie süß“ Unsichtbares Foto von Schwedens Prinzessin Ines aufgetaucht

Prinzessin Ines von Schweden: Die Tochter von Carl Philip und Prinzessin Sofia wurde im Juni vor 160 Gästen getauft. (Quelle: IMAGO/Anders Wiklund/TT)

Die Tochter von Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip ist erst acht Monate alt. Ein neues Foto sorgt nun online für Aufregung bei den Royal-Fans.

Am 7. Februar 2025 wurden Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden zum vierten Mal Eltern. Nach ihren drei Söhnen Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian begrüßten sie ihre erste Tochter, Prinzessin Sofia.

Im Juni widmete die Öffentlichkeit dem königlichen Nachwuchs besondere Aufmerksamkeit. Prinzessin Ines wurde getauft und insgesamt waren 160 Gäste anwesend. Neben der schwedischen Königsfamilie waren auch Politiker aus Schweden und sogar Ludvig Andersson, der Sohn der ABBA-Legende Benny Andersson, anwesend.

Wahrscheinlich gratulierte damals auch ein deutscher Journalist. Jetzt zeigte sie die Dankeskarte der schwedischen Royals und enthüllte ein bisher unveröffentlichtes Foto des Babys.

„Wir möchten uns herzlich für Ihre freundlichen Wünsche und Aufmerksamkeit anlässlich der Taufe unserer Tochter, Prinzessin Ines, bedanken“, schrieben Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip, wie im Beitrag auf X zu lesen ist. Sie fügten auch ein Foto des Kindes bei. Darin ist Ines strahlend in ihrem mit Spitze verzierten Taufkleid in einem weißen Kinderbett zu sehen.

Die Royal-Fans sind von der kleinen Prinzessin verzaubert. „Sie ist zu süß, eine kleine Puppe“, „Wie süß“ und „Sie ist wunderschön“, schrieben einige X-User in den Kommentaren.

Kurz nach ihrer Geburt sorgte Prinzessin Ines für erste Schlagzeilen. Damals sollte ihr Großvater, König Carl Gustaf, ihren Namen bekannt geben. Die Zeremonie wurde sogar im schwedischen Fernsehen übertragen. Doch er las fälschlicherweise „Inse Silvia Maria Lilian“ vor. Ihr Name ist Ines Marie Lilian Silvia.