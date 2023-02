Prinzessin Carla von Hessen verliert Gerichtsverfahren gegen McDonald’s

Nach dem Tod ihres Mannes wollte Carla von Hessen dessen McDonald’s-Filialen übernehmen – doch der Mutterkonzern hatte andere Pläne. Seitdem tobt ein Streit, der immer absurdere Wendungen nimmt.

Wenn Sie als Mitglied einer deutschen Adelsfamilie eines gut können, dann wahrscheinlich: Erben. Verständlich, dass Prinzessin Carla von Hessen, 48, befremdet war, als sie nach dem tragischen Unfalltod ihres Mannes Otto von Hessen (†55) erfuhr, dass sie seine vier McDonald’s-Filialen in Ingolstadt nicht erben sollte. Der Grund: das strikte Franchise-Konzept der Fast-Food-Kette.

Die Restaurants werden von den Franchisenehmern lediglich gepachtet und dann eigenständig geführt, jedoch nach den strengen Richtlinien der Muttergesellschaft. Nach dem Tod von Otto von Hessen soll McDonald’s die Eignung der Witwe als neue Betreiberin geprüft, sie aber als nicht ausreichend qualifiziert abgelehnt haben. Stattdessen wollte man die Restaurants neu vergeben. Mit der Hartnäckigkeit des 48-Jährigen hatte der Konzern allerdings nicht gerechnet.

Skurriler Streit um vier McDonald’s-Filialen



Prinzessin Carla von Hessen verklagte die Deutschlandzentrale des Burger-Imperiums in München. Sie verlor in erster Instanz, legte aber Berufung ein. Seitdem führt sie die vier Filialen gegen den Willen der Muttergesellschaft. McDonald’s versuchte sich an der Schadensbegrenzung und richtete ein Treuhandkonto ein, um den gesamten Erlös des Geschäfts zu halten, bis die Klage entschieden wurde. Für die Prinzessin nicht akzeptabel, da sie das Geld dringend braucht, um die Restaurants am Laufen zu halten. Und so hatte sie eine ungewöhnliche Idee.

Zu Weihnachten 2022 kündigte sie in den vier Filialen „digitale Fastenwochen“ an: Kunden könnten hier plötzlich nur noch bar bezahlen. Carla von Hessen spielte in die Karten, was für die Gäste wohl einfach unpraktisch war – da sie das Bargeld selbst verwahrte, ging es nicht automatisch auf das Treuhandkonto. Daraufhin richtete sie eigene Debitkarten-Terminals ein, die auch die Einnahmen auf ihre eigenen Konten überwiesen. Dagegen ging der Konzern erwartungsgemäß direkt juristisch vor.

Etappensieg für McDonald’s



Jetzt verlor die Prinzessin: Vor Gericht in München wurde sie zur erneuten Nutzung von McDonald’s-Kartenterminals verurteilt. Das eingenommene Geld geht zurück auf das Treuhandkonto. Ein Etappensieg für die Fast-Food-Kette, aber noch keine komplette Niederlage für Carla von Hessen: Ob sie offiziell Betreiberin der vier Filialen bleiben kann, entscheidet sich in diesem Jahr im Berufungsverfahren.

Quelle: „Arbeitswoche“