George, jetzt der Zweite in der Thronfolge, trug ein blaues Poloshirt und eine blaue Hose, gepaart mit braunen Wildlederstiefeln, die zu seinem Vater passten. Charlotte trug ein dunkelblau-weiß gestreiftes, ärmelloses Kleid mit Bubikragen, gepaart mit einer weißen Strickjacke, während Louis in einem blauen Poloshirt mit Khaki-Shorts erschien. Auch die beiden jüngsten Kinder trugen passende marineblaue und weiße Slip-On-Sneaker.

Kate trug einen beigen Nadelstreifen-Blazer von Blazé Milano über einem weißen Oberteil und einer dunkelblauen Hose, während William sich für einen dunkelblauen Anzug ohne Krawatte entschied.

Die Veranstaltung und der Veranstaltungsort liegen William besonders am Herzen, da er früher als Ambulanzpilot für die East Anglian Air Ambulance in England und als Hubschrauberpilot für die RAF Search and Rescue Force gearbeitet hat, bevor er Pläne ankündigte, sich auf seine königlichen Pflichten zu konzentrieren im Jahr 2017. Derzeit ist er Honorary Air Commodore der RAF Coningsby, während Kate den Titel Honorary Air Commodore der Air Cadets trägt.

Sehen Sie sich unten Fotos vom Familienbesuch des Prinzen und der Prinzessin von Wales auf dem Stützpunkt und der Flugshow an: