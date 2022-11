Prinz William plant den ersten Besuch in den USA seit 8 Jahren mit Kate Middleton für die Verleihung der globalen Umweltpreise

Der Prinz und die Prinzessin von Wales reisen im Rahmen der zweiten jährlichen Verleihung des Earthshot Prize nach Boston, Massachusetts.

William und Kate werden ihren ersten Besuch in den Vereinigten Staaten seit acht Jahren feiern, indem sie sich bei einer Zeremonie am 2. Dezember mit „Aktivisten, Innovatoren, politischen Entscheidungsträgern und Künstlern zusammenschließen, um die 2022-Kohorte von fünfzehn globalen Finalisten zu feiern, bevor die fünf Gewinner ausgezeichnet werden“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kensington Palace hervor.

„Der Prinz und die Prinzessin freuen sich darauf, Zeit in Boston zu verbringen und mehr über die Probleme zu erfahren, die die Menschen vor Ort betreffen, sowie darauf, die unglaublichen Klimalösungen zu feiern, die durch den Earthshot-Preis ins Rampenlicht gerückt werden.“

Es häufen sich die Spekulationen, dass möglicherweise eine „Fab Four“-Reunion in Arbeit sein könnte. Tage nach der Zeremonie sollen Prinz Harry und Meghan Markle die Ripple of Hope Award Gala der Organisation Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) in New York erhalten.

Ein Sprecher der Organisation sagte gegenüber Fox News Digital, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex ihre Teilnahme an der Gala am 6. Dezember bestätigt haben.

Die Reise von Prinz William und Kate Middleton in die Staaten beginnt am Mittwoch, den 30. November und endet am 2. Dezember.

„Inspiriert von Präsident John F. Kennedys ‚Moonshot‘ ist der Earthshot Prize ein ehrgeiziger globaler Umweltpreis, der darauf abzielt, die besten Lösungen zur Reparatur unseres Planeten zu entdecken, zu feiern und zu skalieren.“

Im Jahr 2021 gab die John F. Kennedy Library Foundation bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit dem Earthshot Prize eingegangen ist. Die erste Preisverleihung des Earthshot Prize fand am 17. Oktober 2021 in London statt. Emma Thompson, Emma Watson und David Oyelowo schlossen sich Kate bei der Übergabe der Preise an.

Ihre Königlichen Hoheiten werden die Stadt Boston „kennenlernen“, indem sie die Bürgermeisterin Michelle Wu bei einer besonderen Veranstaltung treffen. Prinz William wird außerdem mit Botschafterin Caroline Kennedy die John F. Kennedy Presidential Library and Museum besuchen.

„Angesichts der erheblichen Herausforderungen, denen die Küstenstadt Boston infolge des Klimawandels gegenübersteht, werden der Prinz und die Prinzessin sich selbst ein Bild von der Arbeit machen, die lokale Organisationen leisten, um das Risiko eines steigenden Meeresspiegels zu mindern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Prinz William und Kate werden Zeit damit verbringen, sich in den Greentown Labs über innovative Technologien zu informieren und während eines Besuchs bei Roca, einer gemeinnützigen Organisation, die „seit fast 35 Jahren daran arbeitet, öffentliche Systeme zusammenzubringen, von Menschen hören, die von klimabedingten Herausforderungen in der Gegend von Boston betroffen sind in einem kohärenten Ansatz, um den Lebensweg von jungen Menschen mit hohem Risiko zu retten und zu verändern.“

Die Prinzessin von Wales wird im Rahmen einer langjährigen Beziehung zwischen der Royal Foundation und dem Centre for Early Childhood auch das Centre on the Developing Child an der Harvard University besuchen.

RFKHR gab im März bekannt, dass Harry und Meghan zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy, dem Mitbegründer von Siris Capital, Frank Baker, und dem CEO der Bank of America, Brian Moynihan, zu den diesjährigen Preisträgern des Ripple of Hope Award ernannt wurden.

Die Sussexes wurden ausgewählt, um die prestigeträchtige Auszeichnung in „Anerkennung ihrer Arbeit zu Rassengerechtigkeit, psychischer Gesundheit und anderen Initiativen für soziale Auswirkungen durch ihre Archewell Foundation“ zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.

„Als der Herzog und die Herzogin unsere preisgekrönte Einladung im März annahmen, waren wir begeistert. Das Paar hat sich immer durch seine Bereitschaft hervorgetan, sich zu äußern und die Erzählung über Rassengerechtigkeit und psychische Gesundheit auf der ganzen Welt zu ändern“, Kerry Kennedy, Präsidentin von Robert F. Kennedy Menschenrechte und Robert F. Kennedys Tochter, sagte in einer Erklärung.

Sie fuhr fort: „Sie verkörpern die Art von Zivilcourage, die mein Vater einmal als die ‚eine wesentliche, lebenswichtige Eigenschaft für diejenigen bezeichnet hat, die versuchen, eine Welt zu verändern, die dem Wandel am schmerzhaftesten nachgibt.‘“

RFKHR ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation, die nach dem verstorbenen US-Senator benannt wurde, nachdem er 1968 ermordet worden war.

Prinz Harry und Meghan schieden im Jahr 2020 von ihren königlichen Pflichten aus und zogen in die Vereinigten Staaten, weil sie das Eindringen der britischen Medien und das rassistische Verhalten gegenüber ihrer Familie beschrieben.

Sie sind selten in die zurückgekehrt Vereinigtes Königreich , nahm aber im September an der Beerdigung der Königin teil. Vor dem Tod Ihrer Majestät erschien das Paar im Juni beim Platinjubiläum der Königin, als sie während der fünftägigen Veranstaltung für eine königliche Verpflichtung anwesend waren, bevor sie den ersten Geburtstag von Tochter Lilibet im Frogmore Cottage feierten.

Trotz einer angeblichen Fehde zwischen den Paaren traten William, Kate, Harry und Meghan überraschend gemeinsam auf, während sie sich auf einem Rundgang befanden, um florale Hommagen an den Verstorbenen zu sehen Königin Elizabeth die zweite nach ihrem Tod.

Am 19. September nahmen sie an der Trauerfeier von Königin Elizabeth teil, bei der William und Harry Seite an Seite hinter dem Sarg ihrer Großmutter hergingen, als dieser von der Westminster Hall in die Westminster Abbey gebracht wurde.

