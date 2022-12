Prinz William, Kate Middleton sind „richtiger“, „königlicher“ als Prinz Harry, Meghan Markle mit PDA: Experte

Während Prinz Harry und Meghan Markle in der Öffentlichkeit demonstrativer miteinander umgehen – insbesondere seit ihrem Rücktritt als hochrangige Royals – sind Prinz William und Kate Middleton immer noch sehr „verbunden“ miteinander, sagte ein Experte für Körpersprache am Mittwoch gegenüber Fox News Digital.

Auf die Frage, ob William und Kate „anständiger“ und „königlicher“ seien, stimmte die Körpersprache-Expertin Blanca Cobb zu und erklärte, sie seien „sehr königlich“.

„Sie werden sich gelegentlich immer noch berühren. Sie werden sich immer noch in die Augen sehen und lächeln“, sagte Cobb über den Prinzen und die Prinzessin von Wales, die kürzlich zum ersten Mal seit acht Jahren die USA besuchten.

„Diese Synchronität oder das Ausmaß des Lächelns lässt uns wissen, dass sie immer noch sehr miteinander verbunden sind. Obwohl sie öffentlich sind oder PDA etwas anders sein mögen, sind sie immer noch ein sehr verbundenes und königliches Paar. „

MEGHAN MARKLE, PRINCE HARRY SIND „BEKANNT FÜR IHRE EIGENE VERSION DER WAHRHEIT“: KÖNIGLICHE EXPERTE

Umgekehrt, sagte Cobb, sind der Herzog und die Herzogin von Sussex sehr PDA-lastig.

„Sie halten sich ständig an den Händen, berühren sich gegenseitig am Rücken. Er umarmt sie. Sie sind ständig zusammen, was großartig ist, was man bei einem liebevollen Paar sehen möchte“, erklärte sie.

Bei den Ripple of Hope Awards in Manhattan, wo das Paar am Dienstag geehrt wurde, sagte Cobb: „Sie hatten beide dieses Maß an Glück, das anziehender war, als ich es in der Vergangenheit gesehen habe.“

Sie sagte, sie leben zu ihren eigenen Bedingungen und scheinen keinen Druck mehr zu verspüren, sich an die königlichen Protokolle zu halten.

„Sie fühlen nicht das Konstrukt, Teil der Firma zu sein – wie sie sich auf die königliche Familie beziehen –, sie sind nicht so sehr an diese Institution gebunden, wo es eine Ebene der Beziehung gibt, die sich zeigt, wenn sie miteinander interagieren oder mit der Öffentlichkeit bei der Veranstaltung“, fügte sie hinzu.

Sogar von Beginn ihrer Beziehung an und als sie hochrangige Royals waren, „brachen sie die Regeln“ in Bezug auf PDA, sagte Cobb. „Sie waren Abtrünnige mit ihrer Zuneigung … aber das fühlte sich für sie gut an, das fühlte sich für sie als Paar natürlich an, und es war ihnen wichtig, ihre Liebe auf diese Weise auszudrücken.“

PRINCE WILLIAM, KATE MIDDLETON SETZEN EINE VEREINTE FRONT IN PIC INMITTEN VON MEGHAN MARKLE, PRINCE HARRY’S NYC TRIP

Harry und Meghan Markle scheinen sich auch „wirklich gegenseitig zu unterstützen“ und sich je nach Situation abwechselnd zu unterstützen, sagte Cobb.

KLICKEN SIE HIER, UM SICH FÜR DEN UNTERHALTUNGS-NEWSLETTER ZU ABONNIEREN

Das Paar, das 2020 als hochrangige Royals zurücktrat, sei „sehr im Einklang“ miteinander und sie „möchten nicht zu weit voneinander entfernt sein“, bemerkte Cobb.

„So, wie sie am Tisch sitzen [at the Ripple of Hope Awards], und ich glaube, sie essen, er hat seinen Arm um ihre Schultern gelegt, die auf der Stuhllehne liegen. Er hat seine Hand auf ihrer Schulter, und dann umklammert sie seine Hand“, sagte Cobb. „Das ist eine Möglichkeit, eine Verbindung aufrechtzuerhalten. ‚Hey, Schatz, ich bin hier bei dir.'“

Umgekehrt nannte sie William und Kate „sehr königlich“ und fügte hinzu, dass sie glaubt, „sie lieben sich, sie sind verrückt nacheinander. Sie demonstrieren es nur auf ganz andere Weise in der Öffentlichkeit. Sie haben ein anderes Protokoll für PDA genauso wie Harry und Meghan.“

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Beide Paare seien „verrückt nacheinander“, fügte Cobb hinzu.