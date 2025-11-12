„Das ist wirklich verrückt!“ Prinz William begeistert Fans einer US-Tanzshow

Prinz William und Robert Irwin (von links) engagieren sich seit Jahren gemeinsam für den Naturschutz. (Foto: picture Alliance / empics)

Das US-Pendant zu „Let’s Dance“ heißt „Dancing with the Stars“. Auch Prominente stellen hier ihr tänzerisches Talent unter Beweis. Einer von ihnen freut sich über die königliche Unterstützung. Prinz William überrascht ihn – und das Publikum.

Die Zuschauer von „Dancing with the Stars“ staunten vor ihren Fernsehern: Auf den Bildschirmen erschien plötzlich das Gesicht von Prinz William. Der britische Thronfolger sprach sich per Videoanruf für seine Unterstützung für Robert Irwin aus. Der Sohn des 2006 verstorbenen australischen Dokumentarfilmers Steve Irwin gehört zu den Prominenten der aktuellen Staffel, die gemeinsam mit professionellen Tänzern um die Siegertrophäe tanzen.

Nicht nur das Publikum im Fernsehstudio und vor den heimischen Fernsehern war von dem Cameo-Auftritt des Prinzen überrascht. Auch Robert Irwin konnte zunächst nicht glauben, dass Prinz William ihn anrief. Der 21-Jährige hatte zuvor bei den Proben erklärt, dass er eigentlich mit den Royals für den Earthshot-Preis in Brasilien sein sollte. Stattdessen musste er dem Prinzen sagen, dass er „noch hier“ sei, also im Wettbewerb.

Der Australier, der als Naturschützer, Fernsehmoderator und Naturfotograf in die Fußstapfen seines Vaters trat, der bei einer Tauchexpedition ums Leben kam, ist weltweiter Botschafter des Earthshot-Preises. Prinz William gründete den Umweltpreis, um Lösungen für die größten Umweltprobleme der Welt zu finden. Er wird jedes Jahr an fünf Gewinner verliehen.

Als Irwin fragte, wie es Prinz William in Rio ohne ihn ginge, antwortete er mit einem Augenzwinkern: „Wir vermissen dich, Robert. Während deine flinken Füße woanders sind, brauche ich dich tatsächlich hier unten.“

„Dancing with the Stars“-Fans reagierten begeistert auf den Überraschungsgastauftritt in der Show. „Prinz William bei #DWTS war nicht auf meiner Bingokarte. Ziemlich cool!“ schreibt ein Zuschauer weiter

Auch wenn sich Irwin in Rio rar machte, hatten er und sein professioneller Tanzpartner Witney Carson dennoch die volle Unterstützung des Thronfolgers, wie dieser erklärte: „Leute, ihr habt wirklich gute Gewinnchancen. Ich wünsche euch viel Glück.“ Robert Irwin versprach im Videoanruf, sein Bestes zu geben. Tatsächlich schaffte er es später in der Live-Show noch eine Runde weiter und rührte das Publikum mit einem Foxtrott, den er seinem Vater widmete, zu Tränen.