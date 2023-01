Prinz Harry wirft der königlichen Familie vor, an Meghans „Schmerzen und Leiden“ mitschuldig zu sein

Prinz Harry verteidigte seine Entscheidung, Memoiren über sein Leben in der Monarchie zu schreiben, und beschuldigte die königliche Familie, „mitschuldig“ an den „Schmerzen und Leiden“ seiner Frau Meghan Markle zu sein, während sie hinter den Palasttoren lebten.

Während eines Interviews mit Tom Bradby für das britische ITV sagte Harry, sein Buch „Spare“ sei ein Versuch, „meine Geschichte zu besitzen“ nach fast vier Jahrzehnten „Drehung und Verzerrung“ durch andere.

Die Autobiographie, die noch veröffentlicht werden muss, behandelt Harrys Trauer über den öffentlichen Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1997, seine Rolle als königlicher „Ersatzteil“ und die Überschattung durch den älteren Bruder Prinz William, der der Thronfolger ist .

Kensington Palace und Clarence House antworteten nicht sofort auf die Bitte von Fox News Digital um einen Kommentar.

Harry beschuldigte Mitglieder der königlichen Familie, „mit dem Teufel ins Bett zu gehen“, um eine günstige Boulevardberichterstattung zu erhalten, und behauptete auch, seine Stiefmutter, Queen Consort Camilla, habe private Gespräche an die Medien weitergegeben.

Er wiederholte auch die Behauptung, dass es in der königlichen Familie „Besorgnis“ über die Hautfarbe seines ungeborenen Kindes gebe, nachdem er Meghan geheiratet hatte, die gemischtrassig ist, und sagte, die britische Monarchie sollte ihre Einstellung zur Rasse ansprechen. Das Paar sprach den Vorfall erstmals mit Oprah Winfrey während eines Interviews im Jahr 2021 an und hat das Familienmitglied, das die Besorgnis erwähnte, nicht identifiziert.

Prinz Harry drückte aus, der Vorfall sei eher ein Beispiel für unbewusste Voreingenommenheit als für Rassismus, und fügte hinzu, dass die königliche Familie „lernen und wachsen“ müsse, um „eher Teil der Lösung als Teil des Problems“ zu sein.

„Sonst bewegt sich unbewusste Voreingenommenheit in die Kategorie Rassismus“, sagte Harry. Er sagte, dass „besonders wenn Sie die Monarchie sind – Sie eine Verantwortung haben, und zu Recht halten die Leute Sie auf einem höheren Standard als andere.“

Er erinnerte sich an einen kürzlichen Vorfall, bei dem die Patin von Prinz William, Lady Susan Hussey, eine schwarze Britin fragte, woher sie „wirklich“ komme, sei „ein sehr gutes Beispiel für das Umfeld innerhalb der Institution“.

Harry erzählte Bradby auch, dass er nach dem Tod seiner Mutter nur einmal geweint habe und immer noch Schuldgefühle wegen seines Mangels an Emotionen habe, als er Trauernde vor dem Kensington Palace begrüßen musste.

„Es gab 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter und dort schüttelten wir lächelnd die Hände der Menschen“, sagte Harry zu Bradby. „Ich habe die Videos gesehen, richtig, ich habe mir alles noch einmal angesehen. Und die nassen Hände, die wir schüttelten, wir konnten nicht verstehen, warum ihre Hände nass waren, aber es waren all die Tränen, die sie wegwischten.

„Alle dachten und fühlten sich, als würden sie unsere Mutter kennen, und die beiden Menschen, die ihr am nächsten standen, die beiden von ihr am meisten geliebten Menschen, konnten in diesem Moment keine Emotionen zeigen.“

Der Herzog und die Herzogin von Sussex veröffentlichten die „Harry & Meghan“-Netflix Dokumentarfilm im Dezember, der den Beginn ihrer Beziehung bis zu ihrer Entscheidung, 2020 von hochrangigen königlichen Pflichten zurückzutreten, und alles dazwischen beschrieb.

Während der sechsstündigen Serie Harry und Meghan beides detaillierte Fälle, in denen Markle sich vom Palast nicht unterstützt fühlte und gleichzeitig von der britischen Presse rassistisch angegriffen wurde.

Bradby war zuvor als königlicher Korrespondent tätig und hatte das erste offizielle Interview mit Prinz William nach seiner Verlobung mit Kate Middleton.

Die Netflix-Serie verfolgte den Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2016, ihre Hochzeit in der St. George’s Chapel in Windsor Castle im Jahr 2018 und ihre endgültige Entscheidung, 2020 als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzutreten, nachdem sie behaupteten, sie würden von innen geprüft und außerhalb des Palastes.

Harrys Autobiografie über das Aufwachsen in der Monarchie kommt am 10. Januar in die Regale.

Bradby bekam die Gelegenheit, offen mit Markle über sie zu sprechen Psychische Gesundheit während einer Tournee mit dem Paar in Südafrika im Jahr 2019. In einem Clip, der während der Dokumentationen gezeigt wurde, war Meghan von der nachdenklichen Frage überrascht und dankte Bradby dafür, dass er die Ernsthaftigkeit ihres Geisteszustands berücksichtigt hatte.

Harry behauptete in einer Episode der Serie, dass sein älterer Bruder und Thronfolger, Prinz William Sie schrie und schrie ihn wegen seiner Entscheidung an, sich aus der Königsfamilie zurückzuziehen.

Der Herzog von Sussex sagte gegenüber ITV, er wolle eine Versöhnung mit der königlichen Familie, aber „der Ball liegt bei ihnen“.

„Sie haben absolut keine Bereitschaft zur Versöhnung gezeigt“, sagte er.

