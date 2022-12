Prinz Harry und Meghan Markle warnten davor, an der Krönung von König Charles teilzunehmen, nachdem Netflix-Dokumentationen eingestellt wurden

Berichten zufolge wollen einige britische Eliten, dass Prinz Harry und Meghan Markle nach der Veröffentlichung ihrer Netflix-Dokumentationen „Harry & Meghan“ im nächsten Frühjahr von der Krönung von König Charles III ausgeschlossen werden.

Der frühere konservative Politiker David Mellor sagte der Daily Mail: „Sie verdienen Geld damit, ihre Familie den Fluss hinunter zu verkaufen. Ich denke, es sollte klargestellt werden, dass das britische Volk sie dort nicht haben will“, in Bezug auf die bevorstehende Feier für den König im Mai.

„Sie sollten nicht zur Krönung kommen. Sie sollten kategorisch nicht kommen“, erklärte er und fügte hinzu, dass die Briten „das Recht hätten, den Herzog und die Herzogin von Sussex auszubuhen“, wenn sie daran teilnehmen würden.

Während Prinz Harry in die Monarchie hineingeboren wurde, diente Meghan Markle zuvor nach ihrer Heirat mit Harry im Mai 2018 als Senior Royal, bis sie ihre Abreise im Januar 2020 ankündigte.

DER DRUCK AUF PRINZ HARRY STEIGT AUF, ALS DAS VOLK VON SUSSEX EINE PETITION ZUR ENTFERNUNG SEINER UND MEGHANS TITEL ERLAUBT

Der derzeitige Parlamentsabgeordnete und ehemalige Vorsitzende der Konservativen Partei, Iain Duncan Smith, sagte gegenüber der Daily Mail über das Paar: „Wenn sie die königliche Familie so sehr ablehnen, warum sollten sie dann an der Krönung teilnehmen?“

Die britische Autorin Lady Antonia Fraser sagte: „Ich hoffe, sie kommen nicht, weil ich möchte, dass der König und die Königin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Es macht mir Sorgen, dass die Kameras Zeit mit ihnen verschwenden könnten, wenn sie kommen. Sie sollten Händchen haltend bleiben Hollywood.“

Seit der Veröffentlichung der ersten drei Folgen ihrer Netflix-Show haben Harry und Meghan eine Fülle negativer Gegenreaktionen erhalten, hauptsächlich in Großbritannien.

Eine zweite Reihe von Folgen wird am 15. Dezember veröffentlicht, dem Datum, an dem Kate Middleton ihr ITV-Special aufnehmen wird: „Royal Carols: Together at Christmas“.

Der Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales gab einen Einblick in die bevorstehende Show.

Tage nachdem die Folgen eingestellt wurden, traf King Charles den A-List-Schauspieler Ryan Reynolds in Nordwales, um mit Rob McElhenney über seinen Kauf des Wrexham Association Football Club zu sprechen.