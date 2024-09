Termine nimmt Harry mittlerweile überwiegend ohne Meghan wahr. Foto: Matt Dunham/AP/dpa

Königliche

Folgen

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit 2018 verheiratet. Zwei Jahre später verkündeten sie ihren royalen Rückzug und bauten sich in den USA ein neues Leben auf. Dort kam auch ihr zweites Kind Lilibet Diana zur Welt. Ihr Verhältnis zu den Royals gilt als angespannt. Dennoch betonte der 40-Jährige im Interview mit „Good Morning America“, dass er sie liebt.

Er hatte weitere Reisen geplant, die ihn durch oder nach Großbritannien führen würden. Aus Sicherheitsbedenken ist er jedoch das letzte Mal ohne Meghan und die Kinder in seine Heimat zurückgekehrt. Auch in den USA nimmt er Termine alleine wahr. Was das bedeutet, erklärte nun ein Experte.

Prinz Harry wird von Meghan bei öffentlichen Veranstaltungen nicht unterstützt

Prinz Harry nahm kürzlich an einer von Kevin Costner moderierten Wohltätigkeitsveranstaltung in Kalifornien teil. Am 20. September trat er allein auf der Bühne von „Santa Barbara One805Live!“ auf. Meghan soll erkrankt sein. Der Royal überreichte einem Piloten eine Auszeichnung. Nun geht es für Harry nach New York. Auch die Reise wird er ohne Meghan antreten, wie Ende August bekannt wurde.

Er werde im Rahmen der Klimawoche die UN-Generalversammlung besuchen, um „für eine Reihe seiner Sponsorings und philanthropischen Initiativen zu werben“, sagte sein Sprecher. Am 30. September wird er in sein Heimatland zurückkehren, um an der Verleihung der WellChild Awards teilzunehmen. Auch Meghan wird nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Welchen Plan sollte Prinz Harry verfolgen?

Wie die „Sun“ nun berichtete, erklärte Royal-Experte Phil Dampier, was hinter Harrys Solo-Reisen stecken könnte. Er sagte: „Es ist bezeichnend, dass er jetzt so viel alleine macht.“ Sie führen eher getrennte Leben, da Harry anscheinend versucht, seine Zukunft zu planen.“

Er selbst wünsche sich nach eigener Aussage eine erfüllende Rolle, da er als Zweitgeborener ohnehin auf der Reservebank saß. Nun gehe es um ihn. Auch wenn er kein berufstätiges Mitglied der Königsfamilie mehr ist, sieht man ihn aktuell immer häufiger in repräsentativen Rollen. Bei seinem bevorstehenden Auftritt in London wird er voraussichtlich Zeit mit allen verbringen, die an diesem Tag geehrt werden.