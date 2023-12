Prinz Harry stellt die Entscheidung der britischen Regierung in Frage, ihm bei seinem Umzug in die USA das Sicherheitspersonal zu entziehen

LONDON (AP) – Prinz Harry ficht am Dienstag die Entscheidung der britischen Regierung an, ihm seinen Sicherheitsdienst zu entziehen, nachdem er seinen Status als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie aufgegeben und in die Vereinigten Staaten gezogen war.

Der Herzog von Sussex sagte, er wolle Schutz, wenn er sein Zuhause besuche, und behauptete, dies liege zum Teil daran, dass eine aggressive Presse seine Sicherheit und die seiner Familie gefährde.

Die dreitägige Anhörung, die vor dem Londoner High Court beginnen soll, ist die jüngste in einer Reihe von Harrys Gerichtsverfahren, die die Londoner Richter beschäftigt haben, während er gegen die britische Regierung und die britischen Boulevardmedien antritt. Es war nicht klar, ob er an der Anhörung am Dienstag teilnehmen würde.

Anfang des Jahres gelang es Harry nicht, einen anderen Richter davon zu überzeugen, dass er die Londoner Polizei privat bezahlen sollte, um ihn zu bewachen, wenn er in die Stadt kommt. Ein Richter lehnte dieses Angebot ab, nachdem ein Anwalt der Regierung argumentiert hatte, dass Beamte nicht als „private Leibwächter für die Reichen“ eingesetzt werden sollten.

Harry, der jüngste Sohn von König Charles III., sagte, er fühle sich nicht sicher, seine Frau, die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle, und ihre beiden kleinen Kinder nach Großbritannien zurückzubringen, und sei um seine eigene Sicherheit besorgt, nachdem er nach einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London von Paparazzi verfolgt worden sei .

Harrys Feindseligkeit gegenüber der Presse geht auf den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana zurück, die bei einem Autounfall ums Leben kam, als ihr Fahrer versuchte, aggressiven Fotografen in Paris zu entkommen. Harry, dessen Frau gemischter Abstammung ist, führte bei seiner Entscheidung, das Vereinigte Königreich zu verlassen, rassistische Einstellungen und unerträgliche Einmischungen der britischen Medien an.

Der 39-jährige Prinz ficht die Entscheidung des Exekutivkomitees zum Schutz von Königen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, seine Sicherheit „von Fall zu Fall“ zu gewährleisten, nachdem er 2020 nach Kanada und dann nach Kalifornien gezogen ist, wo er und seine Familie leben jetzt wohnen.

Er sagte, das Komitee habe seine Sicherheitsanfrage zu Unrecht abgelehnt, ohne von ihm persönlich zu hören, und die Zusammensetzung des Gremiums, zu dem, wie er später erfuhr, auch Mitarbeiter der königlichen Familie umfasste, nicht offengelegt. Er sagte, Edward Young, der stellvertretende Privatsekretär der verstorbenen Königin Elizabeth II., hätte wegen „erheblicher Spannungen“ zwischen den beiden Männern nicht im Ausschuss sein sollen.

Das Innenministerium hat argumentiert, dass etwaige Spannungen zwischen Harry und dem königlichen Haushaltspersonal irrelevant seien und dass das Komitee Anspruch auf seine Entscheidung habe, weil er seine Rolle als arbeitendes Familienmitglied aufgegeben habe.

Der Fall ist einer von fünf Fällen, die Harry vor dem Obersten Gerichtshof anhängig hat.

Die vier anderen Klagen betreffen die bekanntesten Boulevardzeitungen Großbritanniens, darunter ein Fall, in dem behauptet wird, der Herausgeber der Daily Mail habe ihn verleumdet, als er einen Bericht veröffentlichte, in dem es hieß, er habe versucht, seine Bemühungen, weiterhin staatlich finanzierte Sicherheitsdienste zu erhalten, zu verbergen. Eine Entscheidung in diesem Fall wird für Freitag erwartet.

In drei weiteren Klagen wird behauptet, dass Journalisten der Mail, des Daily Mirror und der Sun rechtswidrige Mittel wie Täuschung, Telefon-Hacking oder die Beauftragung privater Ermittler eingesetzt hätten, um Schmutz über ihn auszugraben.

Brian Melley, The Associated Press