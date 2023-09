Kritik und geplante Proteste gegen Harrys Herzensprojekt: Ab morgen finden in Düsseldorf erstmals die Invictus Games statt, ein vom Königlichen initiiertes Sportfest für kriegsversehrte Soldaten. In der Rheinmetropole freuen sich nicht alle darauf, wollen Aktivisten protestieren – die Veranstaltung trage zur „Normalisierung des Krieges“ bei. Wird die Herzensangelegenheit des Prinzen in Deutschland zum Desaster?

Alles begann in Afghanistan, in einem Flugzeug mit drei Schwerverletzten. Als Prinz Harry von 2007 bis 2008 in der unruhigen afghanischen Provinz Helmand im Einsatz war – über diese Zeit berichtete er zuletzt ausführlich in seiner Autobiografie „Spare“ – flog er mit kriegsversehrten Kameraden zurück. Der königliche und Teilzeitoffizier verstand, dass das Leben für diese Menschen nie wieder so sein würde wie zuvor – und die Invictus Games waren geboren. Das Ziel der Invictus Games ist es, Soldaten dabei zu helfen, nach schweren Verletzungen und psychischen Traumata den Weg zurück ins Leben zu finden.

So lautete die Legende auf der Homepage der Veranstaltung, die der Prinz 2014 ins Leben gerufen hat und seitdem ein Herzensprojekt für ihn ist. Auch nach dem „Megxit“ kümmerte er sich weiterhin um das besondere Sportereignis, das aus angesehenen Ex-Soldaten mit tragischen Geschichten erfolgreiche Sportler macht. Mit vielen von ihnen schloss er enge Freundschaften, wie er selbst immer wieder in Interviews sagte.

Ab Samstag finden in Düsseldorf die Invictus Games statt

Ab Samstag finden die Wettkämpfe zwischen 500 Athleten aus 37 Nationen – darunter Indoor-Rudern, Bankdrücken und Rollstuhlbasketball – nun in der Merkur Arena in Düsseldorf statt. Die Veranstaltung findet erstmals in Deutschland statt – es werden 100.000 Zuschauer erwartet. Aber: Nicht jeder kann dem Harry-Event etwas Gutes abgewinnen. Düsseldorfer Aktivisten kündigten für Samstag eine Protestaktion an. Warum der Gegenwind? „Unsere Sorge ist, dass die Invictus Games zu einer stetigen Normalisierung des Krieges beitragen“, sagt Aktivist Lukas Bäumer in der „Rheinischen Post“ – „Es stört uns auch, dass kein Wort über die zivilen Opfer fällt“, und die Bei den Invictus Games soll es sich auch um eine „Werbetour der Bundeswehr“ handeln. Kriege seien keine Heldentaten, es gebe auf allen Seiten nur Verlierer, so Bäumer weiter.

Ein weiterer großer Kritikpunkt an dem Bündnis, das laut Bäumer aus „verschiedenen eher linken Gruppen“ aus Düsseldorf besteht: der Hauptsponsor der Invictus Games. Zum ersten Mal ist es Boeing, ein Unternehmen, das zu den größten Rüstungskonzernen der Welt zählt. Ein Sprecher der Invictus Games sagte der „Rheinischen Post“, es gehe darum, „einen gesellschaftlichen Diskurs zu den Themen Militär und Auslandseinsätze anzuregen“ – und es werde keine „Elemente der Personalrekrutierung für die Bundeswehr“ geben.

Zur Demo am Samstag werden derzeit 50 Teilnehmer erwartet – es bleibt fraglich, ob Prinz Harry davon und der Kritik an seiner Sportveranstaltung etwas mitbekommt. Zu dieser Zeit trug er sich zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius in das Goldene Buch der Stadt ein. (Alm)