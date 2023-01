Prinz Harry knallt die britische Presse, „anzügliche Schlagzeilen“ in „The Late Show“, behauptet, seine Worte seien versponnen worden

Prinz Harry erschien am Dienstagabend mit Stephen Colbert in „The Late Show“, um über die Veröffentlichung seiner Memoiren „Spare“ zu sprechen, die am Dienstagmorgen weltweit veröffentlicht wurden.

Der Herzog von Sussex schloss sich dem Late-Night-Moderator nach einer Reihe von Interviews an, die zur mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des explosiven Buches führten. Während des Interviews verbrachte Harry viel Zeit damit, das „gefährliche“ Verhalten der britischen Presse zu kritisieren.

Harry sagte, die letzten paar Tage seien „verletzend“ und „herausfordernd“ gewesen, als er mit Lecks seiner Debüt-Memoiren umging, insbesondere aus der britischen Presse. Er beschuldigte die Verkaufsstellen, seine Worte absichtlich aus dem Zusammenhang gerissen zu haben, um „anzügliche Schlagzeilen“ zu erstellen und ihn zu verletzen.

Eine der „verletzendsten Lügen“, auf die sich Harry konzentrierte, war der Bericht, dass er mit der Zahl der Menschen prahlte, die er während seiner 10-jährigen Tätigkeit in der britischen Armee in Afghanistan getötet hatte, und die Behauptung als „beunruhigend und sehr beunruhigend“ bezeichnete.

Harry beschrieb seinen Militärdienst als eine Zeit, in der er Zuflucht und seinen Lebenszweck fand, und beschuldigte die britische Presse, versucht zu haben, ihn in einem Bereich seines Lebens zu verletzen, der für ihn einer der wichtigsten ist.

„Wenn ich jemanden mit so etwas prahlen hören würde, wäre ich wütend, aber das ist eine Lüge“, sagte Harry über seine angeblichen 25 Taliban-Tötungen und fügte hinzu, dass „der Kontext alles ist“ und die Wendung seiner Worte „sehr gefährlich“ sei. „

In dem Interview berührte Harry heiße Themen nicht nur in seinem Buch, sondern auch in der Presse im Laufe der Jahre, wie die Behandlung seiner Frau Meghan, den Tod seiner Mutter und die angeblich umstrittene Beziehung zu seinem Bruder.

Als er über seine und Meghans Entscheidung sprach, als arbeitende Royals zurückzutreten, gab Harry zu, dass er nie gedacht hätte, dass sie der Berichterstattung in der Presse und den Paparazzi vollständig entkommen könnten, aber er dachte, dass sie „irgendeine Form von Frieden“ erhalten würden.

Harry setzte seine Kritik an Englands Medien fort und erkannte die frühere Besessenheit von seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, an und sagte, er habe „nie das Ausmaß an Missbrauch und Belästigung gesehen“, das er bei seiner Frau erlebt habe.

Harry sprach auch über den „Bruch“ in seiner Beziehung zu Prinz William, dem Thronfolger, und schien überrascht zu sein, wie viel von der Spannung zwischen ihnen auf Meghan geheftet wurde. In dem Buch behauptet Harry weiter, dass seine Beziehung zu William, liebevoll „Willy“ genannt, seit Jahren angespannt sei.

Während er über die Beziehung zu William sprach, teilte Harry mehr Details darüber mit, wie die beiden Brüder mit dem Tod ihrer Mutter umgegangen sind. Er sagte, er glaube, dass ihre Beziehung ihren derzeitigen Streitpunkt nicht erreicht hätte, wenn Prinzessin Diana noch am Leben wäre.

Harry sagte, als er jünger war, dachte er oft, sie würde irgendwo auf der Welt leben, aber sich verstecken, und sie würde schließlich kommen, um ihn und William zu „retten“. Er sagte auch, er habe ihre Anwesenheit in den letzten zwei Jahren mehr gespürt als in den 24 Jahren nach ihrem Tod im Jahr 1997.

Auf einer leichteren Note sagte Harry, er habe die beliebte Netflix-Serie „The Crown“ gesehen, die dem Leben seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II und ihrer Regierungszeit folgt, und lachte sogar, während er zugab, dass er die Show auf Fakten überprüft.

Er fuhr fort, Colbert zu erzählen, was er an seiner Großmutter am meisten liebte, waren ihr „scharfer Witz und Sinn für Humor“ und ihre „Fähigkeit, auf jeden mit einem völlig ernsten Gesicht zu reagieren“, während er scherzte.

Er fügte hinzu, dass er wirklich glücklich sei, dass sie starb, nachdem sie ein erfülltes Leben mit einer erfolgreichen Karriere geführt hatte, und jetzt ist sie wieder mit seinem Großvater, Prinz Philip, ihrem Ehemann von 73 Jahren, vereint.

Harry sagte, das Schreiben von „Spare“, das er „die andere Seite der Geschichte“ nennt, sei eine kathartische Erfahrung für ihn gewesen.

„Durch dieses Buch war ich so verletzlich wie nie zuvor in meinem Leben, und ich habe mich nie stärker gefühlt“, sagte er zu Colbert.

Colbert beschrieb das Buch als „faszinierend“ und „selbst sehr gut zu lesen“.

Harry war auf Medientour, um für sein Buch zu werben. Am Sonntag trat er bei ITV und CBS in „60 Minutes“ für zwei separate Sit-downs auf, gefolgt von „Good Morning America“ am Montag.

Er ist auch auf dem Cover des People Magazine.