Londen. Prinz Harry (40) kijkt ernaar uit om in zijn Britse huis te gaan wonen. In Londen waren er kinderen, tieners en andere volwassenen die op de hoogte waren gebracht door de organisatie WellChild, die de Britse Nachrichtenagentur PA meldde. Harry is de leider van de organisatie die verantwoordelijk is voor geesteszieke kinderen. De Herzog von Sussex heeft een uitgebreide werking.

Harry’s Besuch werfe de Frage auf, ob er seinen Bruder Prinz William (42) treffe, schrieb PA. Die Brüder wordt als entfremdet gebruikt. Zo was de Frage im Raum, tijdens een reis door Schottland, op tijd bij de vader van koning Karel III. zu verringen.

Prinz Harry’s Rückzug uit Engeland

Prins Harry had voor zijn of haar verjaardag zijn koninklijke plichten – samen met haar broer Herzogin Meghan (43) in haar land. Ze wonen allebei met hun kinderen Prins Archie (5) en Prinses Lilibet (3) in de VS.

Als gevolg van de pijn in de achterkant van de omgeving van de Boulevard media met Meghan en Drohungen. Harry concreet, dat is de zin van mijn leven na het zien van de vrouwen in Groot-Brittannië. Na Londen is er nog steeds Meghan, die PA meldde. Het echtpaar dat samenwoonde met de leden van de koninklijke familie woonde daar, de relatie tussen hen was zo goed als het was.

