Zum Abschluss der Invictus Games, die er für kriegsversehrte Soldaten ins Leben rief, dankte Prinz Harry Deutschland für die Organisation des Sportfestes.

Der britische Prinz sagte am Samstagabend bei der Abschlussfeier in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf Deutsch: „Vielen Dank an alle Düsseldorfer und vielen Dank an Deutschland für diese fantastischen Spiele.“ Vielen Dank für den Respekt, den Sie uns entgegengebracht haben.“

Prinz Harry kämpft mit den Tränen

Sichtlich bewegt und einmal mit den Tränen kämpfend, berichtete Harry von Begegnungen mit einzelnen Teilnehmern. Viele der Athleten hatten die „dunkelsten Orte“ gesehen, die man sich vorstellen kann. Dass sie nach ihren traumatischen Erlebnissen und Verletzungen den Weg zurück ins Leben gefunden haben, ist ein Vorbild für die Welt.

Herzogin Meghan sichtlich bewegt – streichelt Prinz Harrys Rücken

Auch Herzogin Meghan hatte feuchte Augen, als ihr Ehemann Prinz Harry um 21.20 Uhr seine bewegende Rede hielt „Du brauchst keine Uniform, weißt du warum?“ Alles, was Sie brauchen, ist in Ihnen“, sagte der Royal zu den Athleten. Meghan stand auf, nachdem ihr Mann seine Rede beendet hatte, begrüßte ihn wieder auf ihren Plätzen und rieb ihm sanft den Rücken.

Bei der Abschlussveranstaltung des Sportfestes für Kriegsversehrte sprachen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).

Steinmeier hob das starke Gemeinschaftsgefühl und den großen Zusammenhalt unter den Teilnehmern der „Invictus Games“ hervor. Für seinen Friedensappell gegenüber Russland – und die damit verbundene Unterstützung für die Ukraine – gab es im Saal stehende Ovationen: „Wir hoffen, dass dieser Krieg aufhört, damit das Leid endlich ein Ende haben kann.“

Auch bei der Abschlussveranstaltung in Düsseldorf gab es musikalische Höhepunkte. Vor den Reden von Steinmeier und Prinz Harry sorgte der Zweitplatzierte des ESC 2022, Sam Ryder („Space Man“), für tolle Stimmung. Nach der Rede von Prinz Harry betrat Rita Ora für drei Lieder die Bühne in der Merkur Spiel-Arena. (mit dpa)