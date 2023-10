Willkommen zurück in Frankreich, Prinz George.

Der älteste Sohn von Prinz William Und Kate Middleton begleitete seinen Vater auf einer Reise ins Land, um die walisische Rugby-Union-Nationalmannschaft anzufeuern, als sie im Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 im Stade de Marseille gegen Argentinien antrat.

Der 10-jährige George und der 41-jährige Prinz von Wales sahen als Zwillinge in passenden Marineanzügen und roten Krawatten das Spiel, das Argentinien letztendlich mit 29:17 gewann.

Während ihrer Zeit dort trafen sich William, Schirmherr der Welsh Rugby Union (WRU), und sein Sohn auch mit dem Präsidenten der Gruppe, Gerald Daviesund der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan.

Kate, Prinzessin von Wales, ist Schirmherrin der englischen Rugby Football Union und der Rugby Football League, Titel, die sie trägt Königin Elizabeth die zweite verliehen im Februar 2022. In diesem Monat brachten sie und William George zum Guinness Six Nations Rugby-Spiel zwischen England und Wales im Twickenham Stadium in London.