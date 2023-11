Prinz Andrew: Nicht Charles, vooral Anne, werd geboren in de Royal Lodge

Prins Andrew zal de Koninklijke Loge bezoeken – Omid Scobie zal het Enthüllungsbuch „Endgame“ in zijn nieuwsbrief verwijderen, maar wij zullen hier binnenkort verantwoordelijk voor zijn.

Prinz Andrew treedt op als Lieblingssohn von koningin Elizabeth II. (†96) – maar de leider ontwikkelt zichzelf niet zo, die eigenaar is van signaal Mutter. De boodschap is dat na de Missbrauchs-Klage door Virginia Giuffre (39) de ruïnes – daar zitten allemaal open aspecten aan – en nu offiziell keine vertegenwoordiger Rolle meer speelt voor het Britse King’s House. Eine weitere Folge: There soll auf die Anweisung von Koning Charles III. (74) sein Zuhause, de Royal Lodge räumen. Omid Scobie, de aanstichter van prins Harry (39) en Herzogin Meghan (42), schreeuwt: hij is hier (28 november) en een nieuw Enthüllungsbuch over de Britse koninklijke familie herausbracht en zal hun eigen Intendants hinter dem Rausschmiss wissen: Prinzessin Anne (73).

Prinses Anne is er trots op getrouwd te zijn met Andrew, inclusief Harry en Meghan In „Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival“ wordt duidelijk dat koning Charles achter het idee staat van zijn broer, de jongeren van de broers, en het verhaal van de Skandals en „Randy Andy “ verschijnt en het bericht wordt verwijderd. vooral Schwester Anne. Ze zijn de journalisten die alles in hun rol hebben gedaan. Dus schreven we in seinem Buch dat Prinzessin Anne de Versammlung in Sandringham Charles vorschlug zou verlaten, dat in de Zeit sei Prinz Andrew de Koninklijke Loge zou verlaten. In de tussentijd zul je blij zijn om Prins Harry (39) en Herzogin Meghan (42) te zien in Haus Frogmore Cottage. Maar waarom?

Omid Scobie weiß, waar prinses Anne den Rausschmiss anordnete Een persoon die Scobie is, zal wissen, dat Anne’s Vorschlag nicht met een Bestrafungsgedanken ontving – zonder leeg te zijn van de Tatsache, dat de Sussexes en Andrew niet meer op Royals werk lijken. De Royal Lodge, een koninklijke residentie in Windsor Great Park, en Frogmore Cottage werden normaal gesproken niet bewoond door bevriende vorsten, met uitzondering van de status van de koninklijke familie. Omdat deze drie koninklijke plichten vervuld waren, waren ze niet meer dan welkom om te leven. „Daar wist (koning Charles) het, dat klopt“, zei Quelle, we zullen daar de Rausschmiss von Andrew Anordnete zijn.

Prinz Andrew: Unter dieser Bedingung woonde daar in de Koninklijke Loge Prinz Andrew zal sinds april 2023 ook niet meer in de Royal Lodge aanwezig zijn en hij zal voor altijd achter hem staan. Hoogstwaarschijnlijk koning Karel III. Als u het kasteel wilt bezoeken, wordt u verwelkomd door de mensen van de Epstein-Skandals vanuit hun prachtige woningen in de omgeving van Windsor Castle. Dan ben je gelukkig, kun je er wonen, ook al is je ex-frau Sarah Ferguson (63) ernstig ziek. Maar dat is nu wel het geval, als de Bruder des Königs zijn of haar lange leven in de Koninklijke Loge zou kunnen voortzetten. Laut „mirorr.co.uk“ is getroffen door Charles eine Reinbarung: De 63 jaar geleden dat we in de Koninklijke Loge woonden, onder de Bedingung, die dringend renovatiewerkzaamheden nodig hebben voor het herstel van de financiën van Luxusdomizil. Deze renovatiewerkzaamheden werden desalniettemin op een ordelijke wijze in het geld uitgevoerd. De villa van de koning wordt omgetoverd tot 30 Zimmer, door de mensen die met spoed zijn verhuisd. Uit rapporten van British Boulevard blijkt dat de kosten voor de renovatie van twee miljoen fondsen werden geschat op 2,3 miljoen euro. Nu prins Anne hier is, heeft hij nog steeds de moed om te spelen en koning Charles bittet, maar hij is strenger in het zien ervan, hij is niet bang om dat te doen – en hij hangt op zijn rug, vanwege de gevallen prins die enorme sommatie helemaal niet.