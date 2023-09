Überraschende Neuigkeiten von den belgischen Royals: Prinz Amedeo (37) und seine Frau Prinzessin Elisabetta (35) sind zum dritten Mal Eltern geworden. Das gab der belgische Erzherzog auf Instagram bekannt. Auf dem Account des belgischen Königshauses ist ein Bild des schlafenden Neugeborenen zu sehen. Darin hieß es: „Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta freuen sich, die Geburt ihrer Tochter Alix bekannt zu geben. Sie wurde am Samstag, dem 2. September, in Brüssel geboren und wiegt 3,4 kg. Es geht ihr genauso gut wie ihrer Mutter.“ Zahlreiche Glückwünsche ihrer Follower finden Sie im Kommentarbereich.

Prinz Amedeo und Prinzessin Elisabetta sind seit neun Jahren verheiratet

Prinz Amedeo, der älteste Sohn von König Philippes (63) Schwester Prinzessin Astrid (61), und Elisabetta „Lili“ Rosboch von Wolkenstein sind seit 2014 verheiratet. Die Hochzeit fand in Rom statt, der Heimat der Italienerin. Tochter Anna Astrid wurde am 17. Mai 2016 geboren. Im September 2019 gab das Paar die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Maximilian bekannt.

Das Paar lebt ein sehr zurückgezogenes Leben

Obwohl Baby Nummer drei in Brüssel geboren wurde, soll die fünfköpfige Familie in der Schweiz leben. Prinz Amedeo und seine Frau sollen sehr auf ihre Privatsphäre bedacht sein und ein zurückgezogenes Leben führen. Dass Prinzessin Elisabetta zum dritten Mal schwanger war, machte das Paar nicht öffentlich. Prinz Amedeo begann eine Karriere in der Wirtschaft, unter anderem als Unternehmensberater, und soll bei einer Bank arbeiten.

Amedeo von Belgien ist ein Enkel des ehemaligen Königs Albert II. (89). 2013 gab er am 21. Juli, dem belgischen Nationalfeiertag, seinen Rücktritt bekannt. Thronfolger Philippe ist seitdem König von Belgien. Amedeo ist der Sohn von Astrid von Belgien, der Schwester des amtierenden Königs. Er ist auch der Pate seiner Cousine, der Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth (21).

