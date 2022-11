Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal: „Ich warte darauf, dass mich jemand weckt“, sagt der saudische Sportminister nach dem bemerkenswerten Sieg über Argentinien

CNN

Einen Tag nach dem historischen Sieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Katar sagt der Sportminister des Königreichs, Prinz Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, er „warte darauf, dass mich jemand weckt“.

„Das war ein unglaubliches Ergebnis. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt, sie hat sich drei Jahre lang auf diesen Tag vorbereitet, der Trainer (Hervé Renard) hat einen tollen Job gemacht“, sagte Prinz Abdulaziz am Mittwoch in Doha gegenüber Becky Anderson von CNN, als er über den 2:1-Sieg Saudi-Arabiens nachdachte als die größte WM-Störung aller Zeiten angesehen.

„Es herrscht Harmonie und ein wirklich gutes Gefühl im Team … sie haben mit ganzem Herzen gekämpft, um etwas zu liefern.“

Die Feierlichkeiten für den bemerkenswerten Sieg gingen am Dienstag und frühen Mittwoch bis weit in den Abend hinein weiter.

Der Bereich der Fanzone war in die Farbe Grün getaucht, als die Menschen stolz die saudische Flagge schwenkten. Sowohl saudische als auch arabische Fans sangen, sangen und tanzten in Euphorie. Ein Fan nannte es ein „großes Ereignis für die arabische Welt“.

„Ich fühle mich absolut großartig“, sagte ein saudischer Fan gegenüber CNN. „Es war ein schönes Spiel. Wir schlagen sie mit Messi! Argentinien ist eigentlich einer der Favoriten auf den Sieg, sie waren seit 36 ​​Spielen ungeschlagen. Aber raten Sie mal, wer sie besiegt hat? Saudi-Arabien!“

Assem Al Rajihi, ein weiterer saudischer Fan, sagte: „Bei diesem Turnier findet Katar statt, ein Nachbarland, ein Land, das wir lieben. Ich denke, viele der Fans kommen aus nahen Ländern, also denke ich, dass die Atmosphäre uns sehr nahe steht. Die Kultur ist da, also sind wir motiviert, unser Bestes zu geben.“

Dieses Gefühl wurde von Prinz Abdulaziz geteilt, der CNN sagte, dass die Feierlichkeiten nicht nur für Saudi-Arabien, sondern für die gesamte arabische und muslimische Welt seien.

Dieser saudische Sieg ist viel mehr als Davids Sieg über Goliath.

Am Dienstag machte ein Bild von Katars Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani in den sozialen Medien die Runde, zusammen mit einem Foto von ihm, wie er neben dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman lächelt – Szenen, die noch vor 18 Monaten undenkbar gewesen wären.

Im Jahr 2017 brach Riad – zusammen mit drei anderen arabischen Nationen – diplomatische und Handelsbeziehungen ab, schloss seine Grenzen und sperrte seinen Luftraum und beschuldigte Doha, extremistische Gruppen zu unterstützen, Vorwürfe, die es immer noch bestreitet.

Heute ist diese Kluft endgültig vorbei, und Saudi-Arabiens größter Fußballsieg auf katarischem Boden ist ein Beweis dafür.

Prinz Abdulaziz sagte, dass viele Teams vor der Weltmeisterschaft normalerweise viel Kritik für ihre Leistung und ihr Training erhalten, einschließlich Saudi-Arabien, aber dass nach dem Erfolg am Dienstag „niemand etwas sagen kann“ über die Green Falcons.

Diese Green Falcons traten gegen Argentinien mit 11 Spielern aus der Saudi Pro League an und stellten sogar den Ersatzspieler Haitham Asiri, der in der zweiten Liga Saudi-Arabiens spielt.

Neben Gastgeber Katar ist Saudi-Arabien das einzige Team, das nur über einen ausschließlich aus einheimischen Spielern bestehenden Kader verfügt.

„Wir haben in den letzten Jahren viel in den Sport investiert, und dies zeigt die Ergebnisse … wir strukturieren den Sport im Königreich wirklich als Ökosystem um und wie wir ihn so professionell wie überall auf der Welt machen können, weil wir es wissen Saudis sind sportbegeistert“, sagte Prinz Abdulaziz.

„Als ich im Olympischen Komitee anfing, hatten wir 30 Verbände. Heute haben wir 97 Verbände in verschiedenen Sportarten … das zeigt, dass das Land aktiv ist.

„Wir tun diese Dinge für die Menschen im Land, und es bringt uns große soziale und wirtschaftliche Vorteile auf allen Ebenen“, fügte Prinz Abdulaziz hinzu.

Saudi-Arabien wurde wegen Sportwäsche kritisiert, um das Image des Landes aufzuweichen. Auf die Frage, ob er glaubt, dass diese Äußerungen mit einer Ader von Rassismus durchzogen sind, stimmte der Minister zu.

„Ein bisschen und vielleicht auch Ignoranz. Leute, die Saudi-Arabien nicht kennen, noch nie in Saudi-Arabien waren, gehen raus und reden darüber, als ob sie 30 Jahre, 40 Jahre dort gelebt hätten. Also sage ich den Leuten immer, kommt nach Saudi. Kommen Sie und sehen Sie sich Saudi an.

„Sehen Sie, was es ist, sehen Sie die Leute, treffen Sie die Leute. Schauen Sie sich an, was das Land für die Zukunft der Menschen in Saudi-Arabien tut, dann können Sie so viel kritisieren, wie Sie möchten“, sagte er.

Zu Ehren des historischen Sieges des Teams ordnete Saudi-Arabiens König Salman bin Abdulaziz Al Saud am Mittwoch einen nationalen Feiertag für einen Tag an.

Manchester United gab am Dienstag bekannt, dass Cristiano Ronaldo den Klub im gegenseitigen Einvernehmen mit sofortiger Wirkung verlassen wird.

Auf die Frage von CNN, ob die 37-jährige Fußballlegende nächste Saison in Saudi-Arabien spielen würde, sagte der Minister: „Ich weiß es nicht.“

„Ich habe dasselbe gelesen wie Sie in den Nachrichten, und wir sehen viele Dinge über Saudi-Arabien, die in den Nachrichten erwähnt werden, besonders wenn es um viel Geld geht, aber ich weiß nichts über seine Zukunftspläne.“ er machte weiter.

Becky Anderson fragte anschließend Prinz Abdulaziz, ob er Ronaldo gerne in Saudi-Arabien spielen sehen würde, und er antwortete: „Warum nicht?“

„Wir haben eine starke Liga. Wir haben in jedem Team sieben ausländische Spieler und einen auf der Bank, und wir versuchen, das zu erhöhen. Unsere Mannschaften spielen in Asien auf höchstem Niveau, und der Fußball in Saudi-Arabien ist stark.“

Die Eigentümer von Manchester United haben ebenfalls ihre Absicht angekündigt, den Verkauf des legendären Clubs zu prüfen. Auf die Frage, ob Saudi-Arabien ein Angebot abgeben würde, ähnlich wie bei der Übernahme von Newcastle United im vergangenen Jahr, bestätigte Prinz Abdulaziz weder, noch dementierte er.

„Heute ist alles möglich, aber ehrlich gesagt kenne ich die Fakten dieser Berichte nicht. Wir betrachten alle Gelegenheiten, wie alles andere, und wir glauben, dass sich diese Gelegenheiten nur einmal im Leben bieten, und wir müssen sie bei allem, was wir tun, nutzen.“