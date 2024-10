Startpagina Boulevard

van: Leonie Immig

Een meer koninklijke baby is de Britse koninklijke familie. Prinses Beatrice en hun echtgenoten samen met hun eigen kinderen.

Londen – Het Britse koningshuis kent veel vreugde: prinses Beatrice (36) en haar echtgenoot Edoardo Mapelli Mozzi (40) hebben een gezamenlijk gezinskind. Deze richt zich op het Buckingham-Palast Instagram kennis, verzekert het comfort van de Royals en hun gezelschap.

Prinses Beatrice en haar man geven Sienna en Wolfie een leven lang

Prinses Beatrice en Edoardo Mapelli zullen daar in juli 2020 aanwezig zijn voor hun bruiloft – een leven lang feest in het huis van Windsor Castle, dat omgeven is door de coronapandemie in de kleine gemeenschap. Ein Jahr später, in september 2021, kijk naar mijn dochter Sienna Elizabeth das Licht der Welt. Nu zal Sienna blij zijn met zijn of haar toekomst, en met Wolfie, Edoardos Sohn met zijn of haar broederschap, meer geweldige vrienden durven hebben.

De Nachricht von Beatrices Schwangerschaft wurde met twee privéfoto’s vergezeld. De eerste beelden van Beatrice en Edoardo zijn lachend in hun armen te zien. Een prachtige foto van Edoardo die een pauze neemt in het bos met zijn kinderen, Christopher „Wolfie“ en de kleine Sienna, die van haar handen houden.

Koningin Charles en de Instagram-gemeenschap van vrienden met prinses Beatrice en hun echtgenoot

De nieuwe hoed bij Onkel König Charles III. (75) voor verzorgde zorg. “Seine Majestät, der König, wurde darüber informiert und beide Familien freuen sich sehr über diese Nachricht”, dit staat in de officiële Mitteilung. De reacties op Instagram lieg niet lang. Zahlreiche Volger van de koninklijke familie feliciteert een paar mensen met hun Glück.

Beiden sinds ze single zijn, durven ze hun vrienden te zijn: samen met prins Carl Philip en prinses Sofia hebben ze een kind.