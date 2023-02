CNN

De 64-jarige prins Hubertus van Hohenlohe-Langenburg uit Mexico nam vrijdag deel aan zijn 20e wereldkampioenschappen alpineskiën.

Een veelkleurige, met lycra beklede vlek tegen de sneeuw, Hohenlohe slaagde er niet in zijn eerste run van de reuzenslalom voor mannen af ​​te maken toen hij racete in wat waarschijnlijk zijn laatste WK-uitje is, 41 jaar na zijn eerste.

“Ik zou zeggen dat dat de laatste was”, vertelde hij na afloop aan Eurosport.

“Ik heb in de zomer waarschijnlijk te veel tijd in de zon doorgebracht in Marbella en niet genoeg in de sportschool gedaan”, voegde hij eraan toe.

“Technisch zou het wel meevallen, maar op een gegeven moment was ik echt buiten adem. Elke schommel was ijzig, elke schommel was moeilijk. Het hield nooit op, je had nooit het gevoel dat je een beetje kon rusten. Als ik heel, heel graag had gewild, had ik het misschien gehaald, maar het was gewoon super, super vermoeiend.

Hohenlohe werd geboren in Mexico, met het dubbele Oostenrijkse en Liechtensteiner staatsburgerschap, en behoort tot het aristocratische huis Hohenlohe. Nadat hij zich niet had gekwalificeerd voor het Oostenrijkse nationale team, richtte hij in 1981 de Mexican Skiing Association op, werd de president en kon hij strijden om zijn geboorteland.

Tijdens zijn lange skicarrière heeft hij deelgenomen aan zes Olympische Winterspelen sinds 1984 en aan 20 Wereldkampioenschappen, waarvan hij er slechts één miste in 2007 nadat hij zijn been brak.

Naast skiën heeft hij ook een carrière in fotografie en als popzanger nagestreefd, waarbij hij acht platen uitbracht onder de namen Andy Himalaya en Royal Disaster.

“Het was mooi geweest als ik was geëindigd”, zei Hohenlohe vrijdag tegen Eurosport.

“Maar ik had in ieder geval niet weer een netrol zoals in Cortina. Dat was een beetje gênant. Mijn vrouw denkt dat ik helemaal gek ben. Ze is altijd bang dat er iets met me zal gebeuren. Je moet voelen wat je lichaam zegt en dan beslissen.”