In het boek „Endgame“ heeft Omid Scobie een verhaal over de Britse Royals. Geen enkele persoon die de racistische gedachten van Prinz Archie weegt.

Prins Harry (39) en zijn vrouw Herzogin Meghan (42) maakten zich in maart 2021 in het interview met de US-Talker in Oprah Winfrey (69) schuldig aan hun koninklijke residentie. Ze spreken ook over de ideeën van de Royals, de manieren van huishoudelijke goederen (4). Let wel, er zijn maar een paar aspecten van het huis van de koning die veilig zijn, wat betekent dat de kinderen van Hautfarbe von Harry en Meghan binnenkort geboren zullen worden.

„Eindspel“-Verkauf nach Namensnennung vorzeitig stopte

We weten immers dat het Britse King’s House een dementie is en uitleg: „As we are now a Person, we are not alone“, is het dankzij Omid Scobie dat we een nieuwe Persoon hebben die achterblijft door Prins Archie. Alles bij elkaar genomen, als je hier bent met je echtgenoten, woon je bij je Britse koninklijke familie, of ben je leeg voor je werk. De Gesetze in de Vereinigten Königreich würden „ihn daran hinderen, zu sagen, wer sie sind“, erklärte der Adelsexperte. In onderstaand boek staat een bericht dat Herzogin Meghan ihrem Schwiegervater, Koning Charles III. (75), de brief is geschreven, in het geval dat dit het geval is, zijn de namen van deze personen gunstig, de über Archies kunnen hooghartig worden behandeld.

In Nederland werd de verkoop van „Endgame“ abrupt stopgezet, nadat de Nederlandse superset „vers“ enthüllt identificeerde en gezinsgericht was, zo meldde „dailymail.co.uk“. Een recensie van een recensie-exemplaar van het boek, uitgegeven door Nederlandse journalisten, maakt deel uit van de Enthüllung der Identität einer bestimmten Person hin. Volgens het bericht van „dailymail.co.uk“, welke persoon geïnteresseerd is in het ontvangen van antwoorden: „Ik kan niet over de details spreken. We willen graag een antwoord hebben, de titel zal anders zijn, en we zullen het hebben“ .