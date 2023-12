Prins Frédéric von Anhalt: Signaal Adoptivsohn Alexander von Anhalt ist tot

Met gissingen van 51 jaar geleden Alexander Eduard Maximilian Prinz von Anhalt überraschend. De beste beschrijving na de „Bild“ -Zeitung van de Staatsanwaltschaft Essen. Er waren enkele adoptieouders van Frédéric Prinz von Anhalt.

Informatie over de door u verstrekte informatie is niet bislang nicht. De Notarzt konnte am Montagmorgen (27.11.) in seinem Haus in Lembeck in Noord-Rijnland-Westfalen offenbar nur noch den Tod von Alexander Prinz von Anhalt feststellen. In mijn oorlogstijd Lebensgefährtin Justine.