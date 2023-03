Voorste brander31:28Frenemies: de prins, de monarchie en de media

Prins Harry’s levenslange ongemak – en zelfs regelrechte haat – tegen de pers was een belangrijk thema tijdens de publiciteitstour voor zijn nieuwe memoires, Spare. Het boek heeft de krantenkoppen gehaald met beschuldigingen over hoe degenen die het dichtst bij de kroon staan ​​de pers voor hun eigen doeleinden gebruiken. Vandaag onderzoeken we de delicate en diep verweven relatie tussen de monarchie en de media en horen we een kijkje achter de schermen over hoe het systeem werkt. Katie Nicholl is Vanity Fair’s royals-correspondent en auteur van The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown .