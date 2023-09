Die Princeton Bowling Association veranstaltet am 28. Oktober Bowling for the Cure im Pin Splitter Lanes, 1402 W. Peru St. in Princeton.

Teams können aus bis zu fünf Bowlern bestehen und die Kosten betragen in diesem Jahr 20 US-Dollar pro Bowler. Es wird auch in drei Schichten gekegelt.

Anmeldebögen werden an den Pin Splitter Lanes ausgehängt.