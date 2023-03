Wanneer heb je voor het laatst de internetrouter van je huis vervangen? Als je het moeilijk kunt onthouden, is het waarschijnlijk tijd voor een upgrade. Experts raden aan om je router minstens om de vijf jaar te vervangen, en als je een Amazon Prime-lid bent dat toe is aan een upgrade, hebben we een deal die je niet wilt missen. Op dit moment kunnen leden bij Amazon tot $ 28 besparen op Eero 6- en 6 Plus-routers, enkele van onze favoriete modellen op dit moment op de markt. Deze deal is niet alleen exclusief voor Prime-leden, maar ook alleen beschikbaar tot 20:59 uur PT (23:59 uur ET) op 14 maart, dus zorg ervoor dat je je bestelling voor die tijd binnenkrijgt als je niets wilt missen op deze besparingen.

Met deze directe kortingsbonnen op de pagina kunt u $ 14 besparen op een enkele Eero 6-router, de prijs verlagen tot $ 76, of een Eero 6 Plus-router kopen voor $ 112, waarmee u $ 28 bespaart in vergelijking met de gebruikelijke prijs. Beide routers ondersteunen dual-band wifi 6 connectiviteit en bieden tot 1500 vierkante meter aan dekking. Beide routers kunnen ook maximaal 75 apparaten tegelijk ondersteunen, dus je bent gedekt als iedereen in huis tegelijkertijd online moet springen. De Eero 6 Plus, een van onze favoriete Wi-Fi 6-routers die momenteel op de markt is, is iets duurder, maar heeft een snellere AX3000-build en voegt ondersteuning toe voor 160 MHz-kanalen over de volledige breedte, vanaf 80 MHz, voor bliksem -snelle downloadsnelheden.

En als u op zoek bent naar een router met andere specificaties, kunt u onze volledige verzameling van alle bekijken beste deals voor Wi-Fi 6-routers voor nog meer koopjes.