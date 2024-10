© Getty

BVB, Nieuws: „Primadonna, die Kapitänsbinde spazieren trägt“ – intense Vorwürfe gegen Emre Can

Emre Can heeft een heftige kritiek uitgesproken. Ex-Pro Mario Basler was te zien in de podcast „Basler ballert“ abermals ausfällig: „Herr Can muss sich wirklich but serious Gedanken machen, ob er noch beim richtigen Sport ist.“ De 30-jarige geschiedenis van de Union Berlin is tot op de dag van vandaag een complete ontwikkeling geweest: „Als je lang in Berlijn zou zijn en zou denken: ja, dan zou ik daar graag zijn en zo’n Primadonna op de markt hebben Platz hier, dat die Kapitänsbinde tijd zouden moeten doorbrengen, die Emre Can, dann hat irgendeiner den Schuss nicht gehört.“

Het voortbestaan ​​van de 30 jaar is een ramp. Vóór de Gegentoren ziet de Dortmunder niet „surückgesprintet, zonder dat er zurückgedingen zijn“. Bovendien zegt de Basler die Mentalitätsfrage: „Gerade in diesen Spielen brauchst du Mentalitätspieler. En dat Borussia Dortmund nicht. En dat we zouden kunnen bespreken, wie wol zal hebben. Ein Emre Can ist kein Kapitän.“

Kun jij deze kritiek verdragen en er voorzichtig mee zijn, dan zal er weinig impact zijn. In de verloren dagen van de Dortmund wechselhafte Leistungen. Julian Nagelsmann nomineerde de BVB-Kapitän nicht voor de Länderspiele tegen Bosnië-Herzegovina en Nederland.