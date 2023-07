Minsk, Weißrussland

CNN

—



Wenn wir aus der Pressekonferenz des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Donnerstag etwas gelernt haben, dann ist es, dass sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, der seit dem 24. Juni nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde, in einer ausgesprochen gefährlichen Schwebe zu befinden scheint.

Lukaschenko brachte eine Kluft zwischen sich und dem Wagner-Chef Prigoschin, als er sagte, weder Prigoschin noch seine Söldner seien in Weißrussland und es sei unklar, ob sie jemals hierher ziehen würden.

„Er ist in St. Petersburg. Oder vielleicht würde er heute Morgen nach Moskau oder anderswo reisen“, antwortete Lukaschenko auf eine Frage von CNN. „Aber er befindet sich derzeit nicht auf dem Territorium von Belarus.“

Als Lukaschenko im vergangenen Monat einen Deal ausgehandelt haben soll, um Prigoschins möglichen Aufstand in Russland zu beenden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass die Vereinbarung zustande gekommen sei, weil Prigoschin und Lukaschenko sich „seit langer Zeit, seit etwa 20 Jahren persönlich“ gekannt hätten .“

Aber am Donnerstag sagte Lukaschenko, dass Putin Prigoschins langjähriger Freund sei, der ihn „viel besser kenne als ich und ihn länger kenne als ich, etwa 30 Jahre“.

Keiner der Anführer scheint jetzt besonders daran interessiert zu sein, Prigozhins bester Freund zu sein.

Einer der letzten Tropfen für Prigoschins langjährige Spannungen mit dem russischen Verteidigungsministerium war das Beharren darauf, dass Wagner-Söldner Verträge mit der russischen Regierung unterzeichnen; Prigoschin lehnte ab.

Aber am Donnerstag bestand Lukaschenko darauf, dass Wagner, wenn er nach Weißrussland käme, seine Söldner Dokumente mit der weißrussischen Regierung unterzeichnen müssten.

„Wenn sie sich für einen Standort in Weißrussland entscheiden, werden wir einen Vertrag mit ihnen ausarbeiten“, sagte er.

Gerade als wir erfuhren, dass Prigoschin sich in Russland und nicht in Weißrussland aufhielt, veröffentlichten russische Staatsmedien Bilder von einer gemeldeten Polizeirazzia in Prigoschins Büro und Wohnsitz in St. Petersburg. Das von den Moderatoren als „skandalös“ beschriebene Filmmaterial zeigt einen angeblichen Vorrat an Gold, Geld und Perücken sowie Waffen und mehrere Pässe, die offenbar Prigozhin unter verschiedenen Decknamen gehören.

Lukaschenko, dessen Loyalität gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin viele dazu veranlasst hat, seinen Staat lediglich als einen Vasallenstaat zu bezeichnen, bekräftigte seine Freundschaft mit Putin.

Auch wenn es manchmal zu Spannungen kommt, sagte er: „Wir haben Kommunikationskanäle und können in wenigen Minuten ein Gespräch führen und uns in wenigen Stunden persönlich treffen.“ Wir sind im selben Boot. Wenn wir uns streiten und ein Loch in dieses Boot bohren, werden wir beide ertrinken.“

Tatsächlich, sagte er, seien die beiden Länder eng verbunden, wenn es um die neu in Weißrussland stationierten russischen Atomwaffen gehe.

„Es ist ausschließlich zu Verteidigungszwecken gedacht“, sagte er. Sollte Russland Atomwaffen einsetzen, „bin ich sicher, dass es sich mit seinem engsten Verbündeten beraten wird.“