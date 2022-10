Priester und Nonnen schauen sich Pornos an – Papst — RT World News

Der Papst warnte zukünftige Geistliche davor, der „seelenschwächenden“ Sünde zu erliegen

Das Betrachten von Online-Pornografie ist ein weit verbreitetes „Vize“, die auch Nonnen und Priestern nicht fremd sei, sagte Papst Franziskus Anfang dieser Woche.

Im Gespräch mit den Seminaristen forderte der 85-jährige Papst jeden der angehenden Geistlichen auf, darüber nachzudenken, ob sie „eine Erfahrung gemacht haben oder der Versuchung ausgesetzt waren, Pornografie in der digitalen Welt anzusehen.”

„Es ist ein Laster, das so viele Menschen haben, so viele Laien, so viele Laienfrauen und auch Priester und Nonnen.“ sagte der Papst.

Er betonte, dass er nicht nur über „Kriminelle Pornographie“, die beispielsweise Kindesmissbrauch darstellt, aber auch über sogenannte „normal„Porno. Betonung, dass solche Bilder „die Seele schwächen“, Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche forderte alle auf, die es von Telefonen löschen können, dies zu tun.

„Das reine Herz, das Jesus jeden Tag empfängt, kann diese pornografischen Informationen nicht empfangen.“ sagte Papst Franziskus.









Laut Katechismus der Katholischen Kirche begeht jeder, der Pornos produziert oder anschaut, ein „schweres Vergehen“. Pornografie“gegen die Keuschheit verstößt, weil sie den ehelichen Akt, die innige Hingabe der Ehegatten aneinander, pervertiert,“ erklärt das Lehrdokument der Kirche.

Unterdessen machte die Instagram-Seite des Papstes, die vom Team des Heiligen Stuhls verwaltet wird, 2020 Schlagzeilen, nachdem sie ein rassiges Foto des Bikini-Models Natalia Garibotto „geliked“ hatte. Das „Gefällt mir“ wurde vom Model geschätzt, obwohl es am nächsten Tag entfernt wurde. „Meine Mum hasst vielleicht meine Arschbilder, aber der Papst tippt doppelt,“, sagte sie damals in einem Interview.

Die Katholische Nachrichtenagentur berichtete später unter Berufung auf Quellen, die der Presse des Vatikans nahe stehen, dass das Team des Papstes eine interne Untersuchung eingeleitet habe, um festzustellen, wie es zu dem „Gefällt mir“ gekommen sei.