Das Pride Fest in der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde nach einem Angriff von Anti-Homosexuellen-Aktivisten abgesagt. Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten, wie am Samstag mehrere Hundert Menschen zum Veranstaltungsort strömten, auf der Bühne randalierten, Feuer legten und die Bar plünderten. Der stellvertretende georgische Innenminister Alexandre Darakhvelidze sagte, die Teilnehmer des Pride Fests seien in Sicherheit gebracht worden.

Berichten georgischer Medien zufolge marschierten rund 5.000 Menschen, teilweise mit georgischen Fahnen und orthodoxen Ikonen in der Hand, zu der Feier in einem Park in Tiflis. Darachwelidse sagte, die Polizei habe versucht, die Menschenmenge aufzuhalten, sei jedoch erfolglos geblieben. Die Organisatoren kritisierten jedoch, dass die Polizei nicht energisch genug vorgegangen sei.

In der überwiegend christlich-orthodoxen Ex-Sowjetrepublik Georgien kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Veranstaltungen durch Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle sowie queere Menschen.

