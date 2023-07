Pride-Anschlag – Chats verdeutlichen Interesse in Bau einer Bombe

Nachdem vor der Regenbogenparade (Vienna Pride) vor zwei Wochen in Wien drie jonge mannenwegen Verdacht geplant op een einen Anschlag in U-Haft genommen en mittlerweile wieder enthaftet wurden, zeigen jetzt die Auswertungen ihrer Handys brisante Details.

Der 14-jarig bestaan ​​​​erkundig van in een chat met een unbekannten Nutzer wie er een Bombe Bauen en wie de man diese met een Telefon auslösen könne. Auch thematisierte er, aufgrund einer Sehschwäche nichtrichtig zielen zu können. Anschlagspläne sich darin aber keine.Fragen nach Fileteilen für SprengstoffMittels Messenger-Service „Threema“ erkundig van dat de tiener bij een onbezorgde Nutzer, welche Fileteile is zum Bau eines Sprengstoffs benötige. Von jenem Nutzer heeft de beschuldigde een link gegeven met een gedetailleerdere anleitung. Als er interesse is in de bombardementen in die Tat umsetzte of een anschlag auf die Wiener Pride-Parade worden geplant wäre, ist aus den eerste Auswertungen jedoch nicht ersichtlich.Generell zeigen diese – abgesehen von einem vom 20-Jährigen an one weitere Person verschickten Bild, als een van de in staat zijnde Haltungsgegenüber der LGBTIQ-Community suggeriert – keine Inhalte in Bezug auf die Community of die Parade umfassendes Dokument over the Ausreise ins Gebiet of Islamischen State sowie onein weiteres Document mit Tipps, who man den Dschihad unterstützen könne. „Er wordt nog meer gefrituurd“, aldus Andreas Schweitzer, van de 14-jarigen van het Fonds. „De man hinterfragt, warum er das tut, ist wichtig, damit man gegebenenfalls dagegen ansteuern kann.“ am Tag der Pride-Parade op een van de 17- en 20-jarige St. Pöltner Brüderpair in U-Haft genomen. Er zijn verschillende manieren waarop u zichzelf kunt taggen, de 17- en 14-jarigen vinden dat een van hen een vrije tijd heeft. Alle drie de terroristische Vereinigung en Krimineller Organization ermittelt.Bilder mit IS-Symbolik auf HandysDie Auswertung der Mobilphones der Brüder offenbarte eine Vielzahl and Bildern mit IS-Symbolik. Er zijn verschillende IS-Siegelrings, Glaubenskämpfern en zahlreichen IS-Symbolen, aber auch Bilder von mutmaslichen Hinrichtungen.Auch erneuerte Schweitzer seine Kritik an der Arbeit der DSN. Als de meeste mobiele telefoons van de drie grootste bedrijven zich nu niet aufgrund der Ergebnisse een van de ausländische partnerdiensten aandienen, die man aufgrund einer bestimmung im Polizeikooperationsgesetz nicht ohne Zustimmung van de partnerdiensten en de staatsanwaltschaft weitergeben hätte duürfen. Der Zugriff sei demnach nicht just mades. „Wenn sie mehr beefnisse woolen, sollen sie zum geggebber gehen, aber nicht mit medienwirksamen versuchen, etwas zu intelligate, was de diskray aan het schilderen,“ kommentiertieste erekentieren für de Oostenrijkse schildersdienst. Diese Forderung verklaarde DSN-directeur Haijawi-Pirchner schon vor Monaten. Am Tag nach der Pride flammte sie erneut auf en is seitdem nicht wieder loschen.

Pride-Anschlag – Chats verdeutlichen Interesse in Bau einer Bombe

Austria News