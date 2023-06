Liebe Leser,

Haben Sie schon einmal von hydraulischem Abgleich gehört? Zugegebenermaßen klingt es nicht gerade sehr melodisch. Allerdings steckt dahinter etwas, das man wissen sollte, wenn man im Haushalt Energie sparen möchte. Durch diesen Ausgleich kann die Heizung effizienter arbeiten. Es stellt sicher, dass durch alle Heizkörper nur genau die Wassermenge fließt, die zur optimalen Erwärmung des Raumes erforderlich ist, erklärt Sarah Franke.

Warum erzähle ich Ihnen das jetzt, wenn die Sommerferien vor der Tür stehen und vielerorts die 30-Grad-Marke geknackt wird? Gerade im Sommer ist es keine schlechte Idee, die Heizkörper winterfest zu machen. „Dann haben die meisten Unternehmen mehr Zeit“, zitiert mein Kollege den Experten Alexander Steinfeldt von der gemeinnützigen Beratungsstelle CO2online. Selbstverständlich sei es auch möglich, den Vergleich im Winter in Auftrag zu geben, sagt er. In den meisten Fällen läuft die Heizung einfach weiter. Aber wenn Sie es trotzdem vorhaben: Warum sich nicht gleich darum kümmern – und dann Ruhe im Winter haben? Übrigens kann auch der hydraulische Abgleich gefördert werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wie geht es weiter mit dem Heizungsgesetz?

Auch wenn die Temperaturen eine andere Sprache sprechen: Auch im Sommer beschäftigt das Thema Heizung viele Menschen. Erst kürzlich gab es im politischen Berlin großen Ärger um das Heizungsgesetz – bis letzte Woche eine entschärfte Fassung vorgelegt wurde. Was das für Sie bedeuten könnte, haben wir in diesem Abo-Beitrag für Sie zusammengestellt.

Fernwärmeleitungen auf dem Gelände des Heizkraftwerks Wedel. Fernwärme rückt zunehmend in den Fokus. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Bei der ganzen Diskussion um die Wärme von morgen geht es immer um Fernwärme. Wie mir ein Sprecher des Stadtwerkeverbandes VKU kürzlich mitteilte, interessieren sich Hausbesitzer zunehmend dafür. „Das Interesse an Fernwärme ist groß und der Informationsbedarf ist spürbar gestiegen“, sagte er.

So erfahren Sie, ob Fernwärme in Frage kommt

Bei Fernwärme handelt es sich um Wärme, die nicht aus dem Wohngebäude selbst stammt, sondern beispielsweise über Heizkraftwerke in der Umgebung in Rohre geleitet wird und dann in die angeschlossenen Haushalte gelangt. Derzeit verfügt jeder siebte Haushalt in Deutschland über einen solchen Anschluss. Doch wie finde ich eigentlich heraus, ob mein Haus auch angeschlossen werden kann? „Der örtliche Versorger kann sagen, ob und wann ein Anschluss an ein Fernwärmenetz möglich ist“, sagt der VKU-Sprecher. Wann sich ein Anschluss lohnt und warum der Bund nun den Ausbau der Wärmenetze verstärken will, lesen Sie hier.

Ihr

Johanna Apple

Tipp der Woche

Ein weiteres Thema, das viele Menschen derzeit beschäftigt, ist die Dürre. Mittlerweile hat es vielerorts etwas geregnet, doch dieses Mal hat es seinen Tribut an den Bäumen, Wiesen und Feldern gefordert. Wer einen Garten hat, muss ihm gut zur Seite stehen. Das haben wir auch in den Briefen gemerkt, die uns seit dem Newsletter der letzten Woche erreicht haben. Darin hat meine Kollegin Carolin Burchardt über üppiges Grün in Dürrezeiten geschrieben – und Tipps für eine maßvolle Gartenbewässerung zusammengestellt.

Ein Rasen in einem Garten wird mit Wasser besprengt. Die Dürre hat viele Gärten beeinträchtigt. © Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Auch Leser haben uns Ratschläge geschickt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Wie der Tipp, immer in der Küche um das Wasser zu sammelnzum Beispiel beim Abwaschen von Obst oder Gemüse. Das ergäbe etwa zwei Dosen Bewässerungswasser pro Tag, schrieb ein Leser. Ein anderer Leser schlug vor der erste Strahl kaltes Wasser in der Dusche in einem Eimer sammeln. Vielen Dank für die Briefe!

Aber auch das andere Extrem kann Gärten beeinträchtigen: starker Regen. Gewitter und heftige Regenfälle sind zwar keine schlechte Sache, aber nicht alle Gärten sind gut darauf vorbereitet. Und vor allem, wenn sie so angelegt und bepflanzt sind, dass der Regen nicht ohne weiteres abfließen kann. Es gibt aber auch Gegenmaßnahmen, zum Beispiel durch a geschickte Bepflanzung oder Sand an den richtigen Stellen. Weitere Tipps dazu finden Sie in diesem Artikel.

Bitte bezahlen!

Schlechte Nachrichten für Millionen gesetzlich Krankenversicherte: Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat 2024 eins leichter Anstieg der Bareinlagen angekündigt. Leistungskürzungen werde es bei ihm nicht geben, sagte er im RND-Interview. Angesichts des milliardenschweren Defizits in der GKV müsse der Beitragssatz im nächsten Jahr „noch einmal leicht angehoben werden“, so der SPD-Politiker.

Die Krankenkassenbeiträge gelten bereits ab 2023 1,3 Prozent An 1,6 Prozent erhöht, schreibt Alisha Mendgen. Die Kritik an der Initiative ließ daher nicht lange auf sich warten. In Zeiten hoher Inflation treffe eine höhere Bareinlage die Falschen, nämlich Menschen mit geringem Einkommen, sagte die Chefin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele. Gerechter wäre es, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben. Es ist dieses Jahr inklusive 59.850 Euro brutto im Jahr. Weitere Hintergrundinformationen und Reaktionen hat mein Kollege in diesem Artikel für Sie aufgeschrieben.

Gut zu wissen

Die guten Nachrichten

Die Sommerferien stehen vor der Tür! Mit Nordrhein-Westfalen startet in dieser Woche das erste Bundesland in die langen Ferien. Das allein ist für viele Schüler eine gute Nachricht, aber auch die angeschlagene Tourismus- und Gastronomiebranche rechnet mit Zahlen, die sich dem Vor-Pandemie-Niveau annähern. Und wenn Sie noch nichts gebucht haben, können Sie vielleicht sogar ein Schnäppchen ergattern. Jana Freiberger hat zum Beispiel die günstigsten Orte an der Nordsee für Sie zusammengestellt. Das Ganze gibt es auch in der Ostseeversion. Wer sich einen Badeurlaub ohne Salzwasser wünscht, wird auch in Deutschland fündig: Passend zu den hohen Temperaturen empfehle ich diesen Artikel über die schönsten Orte Deutschlands für einen Urlaub am See.

