Ahrensburg. Als Teilnehmer am 6. Fisch Schloh Ahrensburg Cup des Ahrensburger TSV musste der frisch in die Oberliga aufgestiegene SV Preußen Reinfeld am Samstag unter besonderen Auflagen seinen Platz einnehmen.

Reinfeld schlägt Hamburger Oberliga

In zwei Gruppenspielen à 45 Minuten ohne Pause und Seitenwechsel trafen die Reinfelder in der Klaus-Groth-Straße auf den WTSV Concordia (Oberliga Hamburg) und die Gastgeber, die ihre Ligaspiele in der Landesliga Hamburg austragen. Das Team um Pascal „Kalle“ Lorenz und Jan Christian Hack trat heute dank eines 1:0-Erfolgs über „Cordi“, den Justin Cloppatt mit einem Tor nach einem Eckball des Routiniers Tim Vogel in Gang setzte, und einem torlosen punktscharfen Sieg an Unentschieden mit dem ATSV (16 Uhr) das Finale gegen den neuen Regionalligisten Eimsbütteler TV, der sich durch Siege über den SSC Hagen Ahrensburg (1:0) und die Hamburger Turnerschaft von 1816 (2:0) ebenfalls für das Finale qualifizierte. „Wir sind mit der Leistung zufrieden. Die Jungs haben das, was wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt und vor allem im ersten Spiel einen guten Eindruck hinterlassen. Auch im zweiten Spiel hatten wir Torchancen und gingen auch als Sieger vom Feld. Was die Stärke angeht, sind die Hamburger Mannschaften sicherlich etwas weiter als wir, da die Saison für sie früher beginnt und sie sich daher länger vorbereiten. „Jetzt freuen wir uns auf ein Spiel gegen einen Regionalligisten“, sagte Trainer Hack. Für die Platzierungsspiele ist eine Regelspielzeit von 90 Minuten vorgesehen.

Hagen trotzt Eimsbüttel

Auch der Landesligist SSC Hagen Ahrensburg, der als zweite Mannschaft aus dem LN-Gebiet am Wettbewerb teilnahm, zog nach zwei Gruppenspielen ein positives Fazit. Die Schützlinge von Trainer Aydin Taneli trennten sich zunächst mit 3:3 von der HT – alle drei Hagen-Tore erzielte Jakob Heinrich Bier (19., 21., 37.) – und gingen aus dem anschließenden Elfmeterschießen als Sieger hervor (9:8 n.E.). Im darauffolgenden Spiel musste sich das ETV-Team vom Braunen Hirsch knapp mit 0:1 geschlagen geben. Erst in der Schlussphase gelang den Eimsbüttelern mit einer einzigen Aktion der spielentscheidende Treffer. „Ansonsten endet das Spiel mit einem verdienten 0:0. Wir haben es dem Gegner wirklich schwer gemacht, und das haben sie bestätigt. Andererseits haben sie natürlich auch Qualität, was sich unter anderem durch das Gegentor gezeigt hat.“ „Auch gegen Eimsbüttel sind wir nicht in Rückstand geraten, sondern haben uns drei, vier gute Möglichkeiten herausgespielt, um selbst in Führung zu gehen.“ Das Beste Ein Schuss von Bier, der nach einem Flügelspiel das 1:0 für Hagen ermöglichte, ging haarscharf daneben (23.). „Wir haben heute gezeigt, wie wir gegen eine starke Mannschaft auftreten wollen.“ „Die Jungs haben meine Vorstellungen wirklich toll umgesetzt“, sagte der Ahrensburger Aufstiegstrainer ab 2022, der am Wochenende mit Raphael Reifschneider vom TuS Hoisdorf auf einen aktuellen Probespieler zurückgreifen konnte.

Platzierungsspiele des 6. Ahrensburg-Pokals am Sonntag, 2. Juli.

Spiel um Platz 5: Hamburger Turnerschaft – Ahrensburger TSV, 11 Uhr

Spiel um Platz 3: SSC Hagen Ahrensburg – WTSV Concordia, 14 Uhr

Spiel um Platz 1: Eimsbütteler TV – SV Preußen Reinfeld, 16 Uhr

