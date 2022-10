Prestigesieg zum Auftakt: Klosterhalfen glänzt jetzt auch im Halbmarathon

Konstanze Klosterhalfen nimmt zum vierten Mal an einem Straßenlauf teil: beim Halbmarathon in Valencia. Der 5000-Meter-Europameister zeigt einen überragenden Lauf auf ungewohnter Strecke, belegt Platz drei in der ewigen europäischen Bestenliste. Und sorgt für einen seltenen Sieg.

Konstanze Klosterhalfen gelang ein Traumdebüt über die Halbmarathondistanz. Die Leverkusenerin gewann ihr erstes Rennen über 21,0975 Kilometer in 1:05:41 Stunden in Valencia und lief damit die drittbeste Zeit, die jemals von einer Europäerin aufgestellt wurde. „Ich bin sehr überrascht und begeistert von dem, was ich heute erreicht habe“, sagte Klosterhalfen, der vor den Äthiopierinnen Tsigie Gebreselama (1:05:45) und Hawi Feysa (1:06:00) als erster Nicht- Der afrikanische Läufer hat seit 2003 den Halbmarathon in der Hafenstadt im Südosten Spaniens gewonnen.

Der Europameisterin über 5000 Meter fehlten nur 23 Sekunden zum deutschen Rekord von Melat Kejeta, der bei der Halbmarathon-WM 2020 im polnischen Gdynia in 1:05:18 Stunden den zweiten Platz belegte. Sifan Hassan aus den Niederlanden hält den Europarekord (1:05:15). Klosterhalfen berichtete, dass sie auf den letzten drei Kilometern etwas Zeit verloren habe: „Daran werde ich im nächsten Rennen arbeiten und dann hoffentlich den deutschen Rekord knacken.“

Klosterhalfen hatte bei der Europameisterschaft in München überraschend Gold über 5000 Meter gewonnen. Anschließend bereitete sie sich in einem Höhentrainingslager in Kenia auf ihr Debüt in Spanien vor. „Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch“, sagte sie im Vorfeld. „Der neue Reiz“ im Training tut ihr gut.

Die 25-Jährige hält die deutschen Bahnrekorde auf Distanzen von der Meile über 3000 und 5000 bis zu den 10.000 Metern, in der Halle ist sie sogar Europarekordhalterin über 5000 Meter. Vor ihrem Start in Valencia war sie selten auf der Straße unterwegs, konkret nur dreimal seit 2017: je einmal über die Meile, über 5 Kilometer und zuletzt im Dezember 2021 über 10 Kilometer in der Bestzeit von 31:10 Minuten.