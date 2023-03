Presley Gerber spreekt openhartig over geestelijke gezondheid.

Het model – wie is de zoon van Cindy Crawford En Rand Gerber– heeft onlangs zijn ervaringen met depressie gedeeld, evenals de initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid die hij hoopt te creëren.

“Dus, voor mij en worstelend met geestelijke gezondheid, depressie en een aantal andere dingen die daarmee gepaard gaan, denk ik dat of ik één persoon of honderd mensen help om uit die plek te komen waar ik op een bepaald moment in mijn leven was , dat is alles wat ik hoef te doen’, zei de 23-jarige op 28 februari op de Studio 22 podcast. “Ik heb zeker veel ervaringen opgedaan. Ik heb veel diepe duiken gemaakt, veel vakanties gehad en veel tijd om mezelf te onderzoeken en mezelf te leren kennen met therapeuten.”

Gerber herinnerde zich dat hij 17 jaar oud was en muziek opnam in een studio omdat hij “een uitlaatklep wilde” om “enkele van mijn ervaringen met sommige mensen te delen”. Hij heeft ook “gedacht aan letterlijke kledingmerken die draaien om geestelijke gezondheid” als een manier om het bewustzijn te vergroten.

“Het is zo’n groot deel van mijn leven. Het is een 24/7 baan en er komt zoveel bij kijken,” vervolgde Gerber. “Dat is echt wat ik wil doen: mensen helpen, of je nu depressief bent of worstelt met iets dat een negatief effect heeft op je lichaam. Ik bedoel, het kan van alles zijn, en er is geen oordeel.”