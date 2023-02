Het vakantieweekend staat voor de deur en de uitverkopen op Presidents Day komen snel binnen. Verschillende grote winkels zijn begonnen met massale formele verkopen en tal van kleinere retailers hebben zich bij de actie aangesloten. Als je op zoek bent naar enorme kortingen op dure technische artikelen zoals tv’s, laptops en koptelefoons, of grote aankopen in huis zoals keukenapparatuur, matrassen en meubels, dan is Presidents Day een fantastische tijd om te winkelen. We houden deze pagina up-to-date met de beste deals voor Presidents Day, dus kom zeker het hele weekend terug.

Best Presidents Day-verkopen nu live:

Best Kopen:

Wayfair:

Dell:

Samsung:

Amazone:

Zichtbaar:

Slaap Aantal:

spiraal:

Lowe’s:

Overstock:

Hoorbaar:

Beste vroege Presidents Day-deals voor technologie

Samsung heeft onlangs de Galaxy S23-serie aangekondigd en zoals elk jaar met zijn nieuwe telefoons, biedt het bedrijf behoorlijk serieuze kortingen. Een van de beste Galaxy S23-deals komt rechtstreeks van Samsung, waar je een Galaxy S23 of S23 Plus gratis kunt scoren met een inruil en je kunt upgraden naar de Galaxy S23 Ultra voor $ 200 uit eigen zak.

De Apple Watch Ultra is pas afgelopen herfst uitgebracht, maar we hebben al een paar Apple Watch Ultra-deals gezien die de moeite waard zijn om op te springen, hoewel ze nooit lang duren. Maar op dit moment heb je de mogelijkheid om de robuuste smartwatch te scoren met een korting van $ 50 bij Amazon, waardoor deze daalt tot $ 749 met verschillende bandkeuzes. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple Watch Ultra

Koop een Pixel 7 of Pixel 7 Pro vanaf slechts $ 599, waarmee u tot $ 186 bespaart. Deze ontgrendelde apparaten zijn de nieuwste telefoons van Google en enkele van de voordeligste Android-telefoons die je in 2023 kunt kopen. En je kunt nog meer besparen op elke telefoon als je ervoor kiest om te activeren met een provider.

Apple’s vorige generatie, instapmodel, 10,2-inch iPad is terug naar de beste prijs ooit met bijna $ 80 korting. Hoewel het niet de krachtigste in de line-up is, is het voor $ 250 een geweldige starterstablet voor degenen die nieuw zijn bij iPads of een solide optie voor browsen, streamen en lezen. Je ontvangt prijsmeldingen voor Apple iPad (9e generatie, Space Grey, 64 GB, 2021)

Meer technische deals:

Beste vroege tv-deals voor Presidents Day

Een verscheidenheid aan 4K-tv’s met ingebouwd Smart Fire OS van Amazon is nu te koop, met maar liefst $ 250 korting op de normale prijzen. Prijzen beginnen bij slechts $ 230 voor de Omni-serie, en 4-serie en Omni QLED-modellen zijn ook bij de verkoop inbegrepen.

Op de markt voor een OLED-upgrade? Dit Vizio-model biedt een 65-inch scherm met een randloos ontwerp en een dun profiel van 4 mm. Naast de levendige kleuren en het grotere contrast van OLED, geniet je ook van een consolevriendelijke 120Hz-gamingmodus, vier HDMI-poorten, HDR-ondersteuning en Vizio’s SmartCast smart TV OS met ingebouwde AirPlay 2 en Chromecast.

Meer tv-deals:

Beste vroege Presidents Day-deals voor thuis

Bespaar tot 45% op Beams eenvoudig te installeren draadloze binnen- en buitenverlichting voor een beperkte tijd bij Amazon. Fleur je veranda, oprit, gangen en meer op met afgeprijsde lampen vanaf slechts $ 12.

Bevredig je trek in koffie met 50% korting op je eerste tas van Atlas Coffee Club. Begin uw ochtenden goed met exotische koffiesmaken van over de hele wereld met deze exclusieve CNET-deal.

Afgezien van de rare samenwerking, is de Crux x Marshmello digitale heteluchtfriteuse nu $ 70 korting, waardoor het een solide keuze is voor een groentelade met grote capaciteit. Het digitale touchscreen en de acht vooraf ingestelde kookmodi maken het gebruiksvriendelijk en het kan tot 6,6 kilo voedsel per keer bereiden.

Meer woningaanbiedingen:

Beste vroege Presidents Day-deals voor matrassen

Nectar’s vroege Presidents Day-uitverkoop biedt 33% korting op de hele site, waarbij de matrasprijzen dalen tot $ 359 en ook korting wordt gegeven op bedframes, kussens, lakens, matrasbeschermers en meer.

Bespaar tot $ 400 op je nieuwe matras, plus tot $ 500 korting op een verstelbare bodem, nu bij Purple. U kunt ook tot 25% besparen op accessoires als u nieuwe lakens, kussens of andere beddengoedaccessoires nodig heeft. Lees meer over de bedden in onze Purple matras review en onze Purple Hybrid matras review.

DreamCloud’s huidige vroege toegang tot Presidents Day-uitverkoop kost 25% korting op de hele site. Bovendien kunt u een gratis accessoirebundel krijgen bij uw matrasaankoop, die twee koelkussens, een lakenset en een matrasbeschermer (ter waarde van $ 599) bevat. Lees meer over het DreamCloud-bed in onze volledige DreamCloud-matrasrecensie.

Meer matras deals:

Wat is presidentsdag?

Presidents Day is een Amerikaanse federale feestdag. Ook bekend als de verjaardag van Washington ter ere van George Washington, wordt de feestdag nu gebruikt om elke persoon te vieren die als president van de VS heeft gediend.

Wanneer is Presidents Day 2023?

Presidents Day is altijd de derde maandag in februari, wat dat betekent Presidents Day 2023 vindt plaats op 20 februari. Presidents Day-verkopen lopen echter al.

Wanneer begint de verkoop voor Presidents Day?

Zoals de meeste jaarlijkse feestdagen brengt Presidents Day een heleboel verkopen met zich mee bij populaire retailers en deze zijn niet beperkt tot een specifieke datum. De meeste beginnen een week of twee eerder, en velen gaan nog een paar dagen door na Presidents Day zelf.

Waar zullen de beste Presidents Day-verkopen zijn?

Presidents Day-verkopen zijn breed en omvatten alles van technologie, tv’s en smart home-apparatuur tot huishoudelijke apparaten, matrassen, meubels en meer.

Als voorgaande jaren iets te bieden hebben, verwacht dan enorme verkopen bij grote retailers zoals Amazon, Best Buy, Walmart, Lowe’s en Home Depot plus anderen zoals Dell, Staples, Wayfair, Newegg en meer die allemaal meedoen aan het plezier. De kans is groot dat uw favoriete winkelier ergens in februari een uitverkoop houdt voor Presidents Day, en we houden deze pagina up-to-date met de beste verkopen zodra ze van start gaan. Matrassen verkoop zijn ook bijzonder belangrijk rond Presidents Day, dus verwacht verkoop van Casper, Purple, Tempur-Pedic en nog veel meer met prijzen op Black Friday-niveau.