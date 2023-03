Erneut maakte van Russische soldaten een Videobotschaft en Präsident Poetin. Die reservisten beklagen zich over de vernietiging en munitie. Zudem würden ihre Kommandeure en präsidiales Dekret negeert. Putin solle an die Front kommen, um sich darum zu kümmern, fordern sie.

In een nieuwe Videoappell hebben Russische reservisten in het Kriegsgebiet in Oost-Oekraïne Missstände in der Truppe beklagt und Kremlchef Wladimir Putin um Hilfe gerufen. Als Oberkommandieren der Streitkräfte solles sich Putin darum kümmern, dass die Kommandeure ihre Arbeitmachten, sagte ein vermummter Sprecher in der im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Videobotschaft. Insgesamt sind ein Dutzend Uniformierte auf dem Video zu sehen – ebenfalls ohne erkennbare Gesichter.

De Sprecher der Gruppe beklagt fehlende Ausrüstung en mangelnde Führung durch die Befehlshaber. “Wirwisen, dass wir nicht that oneinzigen sind, die mit einer solitchen Bitte auftreten”, zei de man “im Gebiet Donezk”. Poetin is helemaal niet op het papier, sondern vor Ort um die Lage kümmern, eist er. Poetin heeft de Truppen im Kampfgebiet nicht besucht – anders dan de Oekraïense Präsident Wolodymyr Selenskyj, der vereinzelte Frontbesuche absolvierte.

Kommandeure negeert angeblich Befehle

Der Russische Sprecher-beklag, es fehle een Ausrüstung, darunter etwa en Nachtsichtgeräten, um die Gefechtsaufgaben zu erfüllen. Ook andere Kämpfer sowie Ehefrauen, Mütter und Schwestern von Soldaten hatten bereits in öffentlichen Botschaften Missstände beklagt. Die Kommandeure würden een van de verdediging van de Präsidenten negeerde en unvorbereitete Einheiten in den Sturmtrupps einzusetzen, klaagde der Mann. Als u zich zorgen maakt, laten de soldaten weten dat u ze nodig heeft. “Die Führung unseres Regiments führt keinen Dialog mit uns, schüchtert uns ein and droht uns mit Inhaftierung, wenn wir uns den Kampfhandlungen verweigern und nicht an die eerste Frontlinie vorrücken.” Wegen fehlender Unterstützung durch eine Aufklärung and mangelnde Kommunikation mit others Einheiten würden sinnlos Reservisten sterben and verletzt.

Der Mann weist darauf hin, dass das Durchnittsalter der Einheit bei 40 Jahren liege,viele seien gesundheitlich eingeschränkt. Het is mogelijk om een ​​begin te maken met Medizinische Tauglichkeitsuntersuchung gegeben. “Wir weigern uns nicht, die Aufgaben der Gebietsverteidigung zu erfüllen. Wir lehnen es ab, ein un Gerechtfertigtes Risiko einzugehen – mit Maschinengewehren gegen Panzer, gegen Mörser und Scharfschützen”, zei er. Seinen Angaben nach waren die mannen in de Gebieten Swerdlowsk en Perm egeïnspireerd.