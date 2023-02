De Russische president Vladimir Poetin spreekt op 21 februari tijdens een State of the Nation-toespraak in Moskou. (Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images)

Rusland schort zijn deelname aan het New START-verdrag voor de vermindering van kernwapens op, zei president Vladimir Poetin dinsdag.

Moskou trekt zich niet terug uit de overeenkomst, maar schort zijn deelname op, zei Poetin in zijn State of the Nation-toespraak.

Volgens het kernwapenbeheersingsverdrag mogen zowel de Verenigde Staten als Rusland inspecties uitvoeren op elkaars wapenlocaties, maar de inspecties zijn sinds 2020 stopgezet vanwege de Covid-19-pandemie.

Het New START-verdrag is echter nog steeds van kracht nadat een eerdere overeenkomst tussen Moskou en Washington het verlengde tot en met 4 februari 2026.

Volgens Amerikaanse functionarissen heeft Rusland voortdurend geweigerd inspecties van zijn nucleaire installaties toe te staan.

“Rusland voldoet niet aan zijn verplichting onder het nieuwe START-verdrag om inspectieactiviteiten op zijn grondgebied te vergemakkelijken”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in januari.

“De weigering van Rusland om inspectieactiviteiten te vergemakkelijken, verhindert de Verenigde Staten om belangrijke rechten uit hoofde van het verdrag uit te oefenen en bedreigt de levensvatbaarheid van de Amerikaans-Russische nucleaire wapenbeheersing.”

Enige context: Het New START-verdrag is de enige overgebleven overeenkomst die de twee grootste nucleaire arsenalen ter wereld reguleert.

Het verdrag stelt grenzen aan het aantal ingezette intercontinentale kernwapens dat zowel de VS als Rusland kunnen hebben. Het werd begin 2021 voor het laatst met vijf jaar verlengd, wat betekent dat de twee partijen binnenkort moeten beginnen met onderhandelen over een nieuwe wapenbeheersingsovereenkomst.

Een zitting van de Bilaterale Raadgevende Commissie over het verdrag zou eind november in Egypte bijeenkomen, maar werd abrupt afgeblazen.

De VS hebben Rusland de schuld gegeven van dit uitstel, waarbij een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de beslissing “eenzijdig” door Rusland was genomen.