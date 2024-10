Ausgerechnet de meest krachtige Tochter Power Lufthansa Group Sorgen. Over twee jaar zal het management van Lufthansa tot leven komen – met de nadruk op kwaliteit.

De mens heeft die zomer een «enorm sterke nachfrage lifeen dürfen», zegt Carsten Spohr. En het resultaat is goed, het resultaat is goed. «We zullen voor het eerst in de geschiedenis van augustus verschijnen met 88 Prozent Auslastung», inclusief de chef-kok van de Lufthansa Group in Montag (30 september) tijdens een ontmoeting met de media. Dat gezegd zijnde functioneert de strategie beter, kunnen de capaciteiten van de klant worden verbeterd, kunnen de passagierscompartimenten worden gehuisvest en kan de eigen marktpositie worden versterkt.

Maar dat is geen probleem, dat de kinderen en de studenten en de studenten niet aanwezig zijn. Omdat de gezamenlijke relatie positief is, bereiken we de belangrijkste dingen die we kunnen doen met ons hoofd, inclusief de manager. Lufthansa Airlines zegt „De grootste, strategische Bedeutung en de Namensgleichheit nicht irgendeine Tochter“. Kijk voor 44 producten van de verantwortlijke vruchten.

Nu is er een kans met een product van hoge kwaliteit

Diesen Trend zal de ontwikkeling van Duitse Konzerns beïnvloeden. “Wir müssen Lufthansa wieder in den Griff bekommen”, aldus Spohr. Er komt nog een dag in de toekomst. Na het 100-jarig jubileum van 2026 zal de grootste dochter van de componisten „unser Aushängeschild und nicht unser Problemkind“ zijn, wie ze ook is.

We moeten het nog opruimen, wie er ook is. “Premium, Premium, Premium” dus Spohr. Duitsland zal de kosten blijven handhaven. En als u de kans heeft, kunt u een product van hoge kwaliteit verkrijgen. «Man muss besser sein, was man teurer ist.»

«Unserem Premiumanspruch gerecht waren»

Deshalb investeerde man in de nieuwe Allegris-Kabine, in nieuwe lounges, in nieuwe technologie en meer. Maar het was belangrijker, dus het was anders, dus Spohr: «Aber eins ist helder, unsere Mitarbeitenden, ob die am Flughafen oder die in der Kabine, aber auch die, die man nicht sieht, im Cockpit oder in der Technik, waren er altijd voor gezorgd, dat we onze eigen premium foodgerechten zullen gebruiken».