Nächsten Abschnitt überspringen Jet2 führt drei zusätzliche Flüge ab Rhodos durch

Die britische Fluggesellschaft Jet2 sagte, sie werde am Montag drei zusätzliche Flüge schicken, um etwa 600 Menschen von Rhodos aus in das Vereinigte Königreich zurückzubringen.

Es hieß, dass die Rückführungsflüge nach Manchester, Leeds Bradford und Birmingham gehen würden.

„Wir haben eine deutlich erweiterte Präsenz auf Rhodos und ein riesiges Team erfahrener Kollegen bietet unseren Kunden jede erdenkliche Unterstützung“, sagte das Unternehmen.

Nach Angaben der britischen Regierung leben derzeit etwa 7.000 bis 10.000 Briten auf Rhodos.

Unterdessen kündigte die britische Fluggesellschaft EasyJet an, zusätzlich zu ihrem üblichen Flugplan auch zwei Rückführungsflüge am Montag und einen am Dienstag durchzuführen.