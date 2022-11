Premierminister: Staatsstreich in Sao Tome und Principe vereitelt

SAO TOME, Sao Tome und Principe (AP) – Sicherheitskräfte im zentralafrikanischen Inselstaat Sao Tome und Principe haben nach einem vereitelten Putschversuch vier Menschen getötet und zwei weitere festgenommen, darunter den Politiker Delfim Neves, teilten Beamte am Freitag mit.

Premierminister Patrice Trovoada sagte, die Behörden glauben, dass die Männer auf der Suche nach Waffen waren, als sie eine Militärkaserne betraten und eine Geisel entführten, die später befreit wurde. Die Behörden untersuchten, ob die Männer Unterstützung aus dem Militär erhielten, fügte er hinzu.

„Es ist kein Raub; es ist kein Diebstahl“, sagte Trovoada. „Es ist ein Angriff mit Kriegswaffen auf die Streitkräfte des Landes, und wir müssen dieses Problem lösen.“

„Bestimmte Personen passen sich nicht dem Willen der Wahlurne und dem Willen des souveränen Volkes an und beschmutzen so das Land“, fügte er hinzu.

Der Angriff erfolgt etwa zwei Monate nach den Parlamentswahlen in Sao Tome und Principe, die von Trovoadas Partei Independent Democratic Action (ADI) gewonnen wurden. Anfang des Monats wurde er als Premierminister vereidigt.

Neves von der Democratic Convergence Party ist zweimal für das Präsidentenamt kandidiert und hatte die Ergebnisse des letztjährigen Rennens angefochten.

Die Inselgruppe Sao Tome und Principe liegt in Äquatornähe rund 350 Kilometer vor der Westküste Afrikas bei Gabun. Rund 225.000 Menschen leben laut Statistiken der Weltbank in der ehemaligen portugiesischen Kolonie.

