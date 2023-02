Sky Sports heeft 21 nieuwe Premier League-wedstrijden aangekondigd die geselecteerd zijn voor live-uitzendingen in de maand april, met Arsenal’s Londense derby met Chelsea als een van de hoogtepunten terwijl het reguliere seizoen richting de run-in raast.

Het zou een seizoensbepalende maand kunnen worden voor Mikel Arteta’s titeljagende ploeg, die zal spelen voor de Sky Sports camera’s vier keer in de maand april, te beginnen met de verrukkelijke reis om Liverpool op Anfield te ontmoeten Superzondag op 9 april (aanvang 16.30 uur).

The Gunners maken een week later de korte trip door Londen om het op te nemen tegen West Ham in het London Stadium (zondag 16 april, aftrap 14.00 uur), terwijl ze ook gastheer zijn van Southampton in de Friday Night Football op 21 april (aftrap 20.00 uur).

De maand eindigt met Arsenal die Chelsea ontvangt op zaterdag 29 april tijdens Saturday Night Football (aftrap 17.30 uur), terwijl Sky Sports zal ook het bezoek van Chelsea aan Manchester United op Old Trafford op zaterdag 22 april live uitzenden (aftrap 17.30 uur).

Nieuw aangekondigde live op Sky-games…

zaterdag 1 april: Chelsea vs Aston Villa, aftrap 17.30 uur

zondag 2 april: West Ham vs Southampton, aftrap 14.00 uur

zondag 2 april: Newcastle vs Manchester United, aftrap 16.30 uur

Maandag 3 april: Everton vs Tottenham, aftrap 20.00 uur

dinsdag 4 april: Chelsea vs Liverpool, aftrap 20.00 uur

woensdag 5 april: West Ham vs Newcastle, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 8 april: Leeds vs Crystal Palace, aftrap 17.30 uur

zondag 9 april: Southampton vs Manchester City, aftrap 14.00 uur

zondag 9 april: Liverpool vs Arsenal, aftrap 16.30 uur

Zaterdag 15 april: Nottingham Forest vs Manchester United, aftrap 17.30 uur

zondag 16 april: West Ham vs Arsenal, aftrap 14.00 uur

zondag 16 april: Manchester City vs Leicester, aftrap 16.30 uur

Maandag 17 april: Leeds vs Liverpool, aftrap 20.00 uur

Vrijdag 21 april: Arsenal vs Southampton, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 22 april: Manchester United vs Chelsea, aftrap 17.30 uur

zondag 23 april: Newcastle vs Tottenham, aftrap 14.00 uur

zondag 23 april: Brighton vs Manchester City, aftrap 16.30 uur

Zaterdag 29 april: Arsenal vs Chelsea, aftrap 17.30 uur

zondag 30 april: Fulham vs Manchester City, aftrap 14.00 uur

zondag 30 april: Liverpool vs Tottenham, aftrap 16.30 uur

Maandag 1 mei: Leicester vs Everton, aftrap 20.00 uur

Volledig: Premier League-wedstrijden live op Sky Sports…

Vrijdag 24 februari: Fulham vs Wolves, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 25 februari: Bournemouth vs Manchester City, aftrap 17.30 uur

Zaterdag 25 februari: Crystal Palace vs Liverpool, aftrap 19.45 uur

zondag 26 februari: Tottenham vs Chelsea, aftrap 13.30 uur

Zaterdag 4 maart: Southampton vs Leicester, aftrap 17.30 uur

zondag 5 maart: Nottingham Forest vs Everton, aftrap 14.00 uur

zondag 5 maart: Liverpool vs Manchester United, aftrap 16.30 uur

Maandag 6 maart: Brentford vs Fulham, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 11 maart: Crystal Palace vs Man City, aftrap 17.30 uur

zondag 12 maart: Fulham vs Arsenal, aftrap 14.00 uur

zondag 12 maart: Newcastle vs Wolves, aftrap 16.30 uur

Vrijdag 17 maart: Nottingham Forest vs Newcastle, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 18 maart: Chelsea vs Everton, aftrap 17.30 uur

zondag 19 maart: Brighton vs Man Utd, aftrap 14.00 uur

zondag 19 maart: Man City vs West Ham, aftrap 16.30 uur

zaterdag 1 april: Chelsea vs Aston Villa, aftrap 17.30 uur

zondag 2 april: West Ham vs Southampton, aftrap 14.00 uur

zondag 2 april: Newcastle vs Manchester United, aftrap 16.30 uur

Maandag 3 april: Everton vs Tottenham, aftrap 20.00 uur

dinsdag 4 april: Chelsea vs Liverpool, aftrap 20.00 uur

woensdag 5 april: West Ham vs Newcastle, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 8 april: Leeds vs Crystal Palace, aftrap 17.30 uur

zondag 9 april: Southampton vs Manchester City, aftrap 14.00 uur

zondag 9 april: Liverpool vs Arsenal, aftrap 16.30 uur

Zaterdag 15 april: Nottingham Forest vs Manchester United, aftrap 17.30 uur

zondag 16 april: West Ham vs Arsenal, aftrap 14.00 uur

zondag 16 april: Manchester City vs Leicester, aftrap 16.30 uur

Maandag 17 april: Leeds vs Liverpool, aftrap 20.00 uur

Vrijdag 21 april: Arsenal vs Southampton, aftrap 20.00 uur

Zaterdag 22 april: Manchester United vs Chelsea, aftrap 17.30 uur

zondag 23 april: Newcastle vs Tottenham, aftrap 14.00 uur

zondag 23 april: Brighton vs Manchester City, aftrap 16.30 uur

Zaterdag 29 april: Arsenal vs Chelsea, aftrap 17.30 uur

zondag 30 april: Fulham vs Manchester City, aftrap 14.00 uur

zondag 30 april: Liverpool vs Tottenham, aftrap 16.30 uur

Maandag 1 mei: Leicester vs Everton, aftrap 20.00 uur

De speellijst van de Premier League van je club

Arsenaal wedstrijden

Aston Villa-programma

Bournemouth-programma’s

Brentford-armaturen

Brighton armaturen

Chelsea-programma’s

Crystal Palace-armaturen

Everton wedstrijden

Fulham-programma’s

armaturen van Leeds

Leicester armaturen

Wedstrijdschema Liverpool

Man City-programma’s

Man Utd-schema’s

Wedstrijdschema Newcastle

Nottingham Forest-programma

Southampton wedstrijden

Tottenham wedstrijden

West Ham-programma’s

Wolven armaturen

Belangrijke data komen eraan…

De finaledag van de Premier League is zondag 28 mei.

Ondertussen, de Carabao Cup-finale is op zondag 26 februari en de FA Cup-finale op zaterdag 3 juni.

De Europa League-finale wordt gespeeld op 31 mei in Boedapest, de Finale Europa Conference League zal op 7 juni in Praag en de Champions League-finale staat gepland voor 10 juni in Istanbul.

Het Premier League-seizoen met Sky Sports