Die englische Premier League (EPL) 2023–2024 ist im Gange und Irlands Top-Buchmacher setzen bereits Wetten auf den Ausgang.

Da sich Manchester City letzte Saison den dritten Titel in Folge gesichert hat, sind die aktuellen Quoten für die Premier League derzeit zugunsten der Blues gewichtet. Aber wie man so schön sagt: Fußball ist ein lustiges altes Spiel und auch wenn Manchester City der Wettfavorit der Premier League ist, kann alles passieren.

🥇 Wetten Sie mit 10bet darauf, dass Man City die EPL mit 13/20 gewinnt 🥇

Deshalb ist die EPL so spannend und deshalb decken die besten irischen Wettanbieter die Saison vom Anfang bis zum Ende ab. Dieser Leitfaden enthält die Gesamtwettquoten für die Premier League und Tipps, wie Sie in der Saison 2023–2024 den größtmöglichen Nutzen erzielen. Wenn Sie also bereit sind, beginnen wir mit einem Überblick über die Teams, die in dieser Saison den Premier-League-Titel gewinnen könnten.

10bet anmelden 50 % bis 50 € Spielen Sie verantwortungsbewusst; Es gelten die Bedingungen für Personen ab 18 Jahren. MELDEN SIE SICH AN

🏆 Quoten für die Sieger der Premier League 2023/24 bei irischen Buchmachern

Auf welche Teams tippen die Quotenmacher auf den Sieg in der englischen Premier League 2023–2024? Der amtierende Meister Manchester City liegt klar vor Arsenal und Liverpool. Sie sind allesamt starke Kandidaten, aber Manchester United und Newcastle sind bei den neuesten EPL-Wetten nicht außer Acht gelassen. Die EPL-Quoten bei Irlands führenden Fußballbuchmachern sind:

🎆 Premier-League-Quoten für die Top-4-Plätze 2023/24 auf irischen Wettseiten

Fußballfans konzentrieren sich gerne auf die Siegerquoten der Premier League, aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, das Wettspiel zu spielen. Premier-League-Vorhersagen können Wetten auf die vier Erstplatzierten beinhalten. Wenn Sie in der Rangliste nach unten scrollen und über Teams nachdenken, die es unter die ersten vier schaffen könnten, können Sie auf den neuesten Fußball-Wettmärkten mehr Wert gewinnen.

Warum? Zunächst einmal decken die vier besten Premier-League-Wetten mehr mögliche Ergebnisse ab. Konkret kann ein Team auf einem von vier Plätzen landen, anstatt sich den Spitzenplatz sichern zu müssen. Der andere Grund für Wetten auf Teams, die unter die ersten Vier kommen, ist, dass es mehr mögliche Kombinationen gibt.

Melden Sie sich bei TonyBet an 100 % bis 100 € Nur 18+ neue Spieler. Geschäftsbedingungen gelten. MELDEN SIE SICH AN

Alle Mannschaften können die Premier League gewinnen, doch in Wirklichkeit sind nur wenige dazu in der Lage. Weitaus mehr Teams sind in der Lage, unter die ersten vier zu kommen. Das bedeutet, dass Sie mehr Wettmöglichkeiten haben. Wenn Sie aus mehr Teams auswählen können, haben Sie mehr Spielraum, die Statistiken zu bewerten, nach Wetttipps für die Premier League zu suchen und letztendlich bessere Entscheidungen zu treffen.

Die neuesten Premier-League-Quoten für Teams, die es auf den besten irischen Wettseiten unter die ersten vier schaffen, sind:

1 Wetten Sie auf die englische Premier League. 18+ BeGambleAware.org – Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst.

💥Quoten bei irischen Buchmachern für Teams, die 2023/24 am wahrscheinlichsten aus der Premier League absteigen werden

Beim Fußball muss man nicht immer auf den Sieger wetten. Sie können online nach Wettquoten für die Premier League 2023–2024 für alle möglichen Ergebnisse suchen, einschließlich der absteigenden Mannschaften. Offensichtlich macht es den Fans der untergehenden Mannschaften keinen Spaß, den letzten Platz in der Premier-League-Tabelle zu belegen.

Wenn Sie jedoch Geld dafür haben, dass eine Mannschaft am Ende der Liga landet, werden Sie bei einem Abstieg sicher keine Träne vergießen. Wie wählt man eine Mannschaft aus, die absteigt? Die Standardstrategie für erfahrene Fußballwettende besteht darin, auf Mannschaften zu wetten, die aus der Meisterschaft hervorgegangen sind. Das ist keine schlechte Art, über die Abstiegswettmärkte nachzudenken.

Melden Sie sich bei Bet-at-Home an 300 € Wettbonus Die Aktion ab 18 Jahren ist gültig vom 01.08.2023 bis 18.09.2023. Jede Bonusstufe kann während des Aktionszeitraums maximal einmal pro Spieler eingelöst werden. Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Spieler diese Teilnahmebedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von bet-at-home. MELDEN SIE SICH AN

Wenn man sich beispielsweise alle Meisterschaftsteams (Division 1) ansieht, die sich über die Playoffs einen Platz in der Premier League erkämpft haben, sind 17 von 30 seit 1993 direkt wieder abgestiegen. Das entspricht 56,6 % der Playoff-Teams, die aus den Playoffs abgestiegen sind der Premier League. Wir sagen nicht, dass dies immer der beste Weg ist, auf die Verlierer der Premier League zu wetten, aber es ist eine Strategie, die sich aufgrund der Statistiken durchaus lohnt.

Treten Sie über unsere sicheren Anmeldelinks einem erstklassigen irischen Buchmacher bei und Sie erhalten Zugriff auf diese Abstiegsquoten:

⚽ Top-Scorer-Quoten bei irischen Buchmachern für die EPL-Saison 2023/24

Bei Premier-League-Wetten dreht sich alles um Spiele und Tore. Je mehr Tore eine Mannschaft schießt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Spiele und damit auch die Liga gewinnt. Aus diesem Grund sind während der gesamten Premier League-Saison 2023–2024 Quoten für den besten Torschützen verfügbar. Bei den Quoten für den besten Torschützen der Premier League sind vor allem drei Dinge zu beachten:

Etablierte Normen – Sie können etablierte Normen nutzen, um zukünftige Vorhersagen zu treffen. In diesem Fall können Sie sich die Geschichte der Premier League ansehen, um zu sehen, wie viele Tore der beste Torschütze im Durchschnitt erzielt. Der beste Torschütze der Premier League hat in 32 Spielzeiten dreimal weniger als 20 Tore geschossen. Darüber hinaus hat ein Spieler in 10 der letzten 32 Spielzeiten 30 oder mehr Tore erzielt. Auf dieser Grundlage sollten Sie auf einen Spieler wetten, von dem Sie glauben, dass er mindestens 20+ Tore schießt.

– Sie können etablierte Normen nutzen, um zukünftige Vorhersagen zu treffen. In diesem Fall können Sie sich die Geschichte der Premier League ansehen, um zu sehen, wie viele Tore der beste Torschütze im Durchschnitt erzielt. Der beste Torschütze der Premier League hat in 32 Spielzeiten dreimal weniger als 20 Tore geschossen. Darüber hinaus hat ein Spieler in 10 der letzten 32 Spielzeiten 30 oder mehr Tore erzielt. Auf dieser Grundlage sollten Sie auf einen Spieler wetten, von dem Sie glauben, dass er mindestens 20+ Tore schießt. Vorheriges Formular – Sie müssen sich die bisherigen Tore eines Spielers ansehen, um zu sehen, was er in den vergangenen Saisons erreicht hat. Anschließend müssen Sie dies mit dem vergleichen, wozu andere Spieler möglicherweise fähig sind, und darüber hinaus, wie ihr Potenzial im Vergleich zu etablierten Normen in der Premier League abschneidet.

– Sie müssen sich die bisherigen Tore eines Spielers ansehen, um zu sehen, was er in den vergangenen Saisons erreicht hat. Anschließend müssen Sie dies mit dem vergleichen, wozu andere Spieler möglicherweise fähig sind, und darüber hinaus, wie ihr Potenzial im Vergleich zu etablierten Normen in der Premier League abschneidet. Angriffsunterstützung – Fußball ist kein Einzelsport, deshalb muss man auf die Unterstützung achten, die ein Stürmer hat. Jemand mag der beste Finisher im Fußball sein, aber er wird kein Tor erzielen, wenn die Spieler ihn nicht mit dem Ball versorgen. Daher ist es sinnvoll, in der Premier League 2023–2024 Wetten auf Stürmer abzuschließen, die Teil einer Spitzenmannschaft sind.

Luckster, melde dich an Wetten Sie 10 € und erhalten Sie 10 € 18+ Dieses Angebot gilt nur für Neukunden und ist einmal pro Haushalt verfügbar. Max. FreeBet-Betrag: 10 €. Die Mindesteinzahlung und der Mindesteinsatz beim Sport zur Aktivierung der Gratiswette beträgt: 10 €. Ungültige/stornierte oder ausgezahlte Wetten zählen nicht für den Einsatz zur Aktivierung der Gratiswette. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. MELDEN SIE SICH AN

Mit diesen Tipps im Hinterkopf können Sie bei jedem lizenzierten Online-Buchmacher in Irland auf den besten Torjäger der Premier League wetten. Die neuesten Torschützenquoten sind:

🔎 Wo finde ich die besten Quoten und Angebote für die Premier League bei irischen Buchmachern?

Wenn Sie Prognosen für die Premier League haben, auf die Sie reagieren möchten, haben wir irische Buchmacher, die Ihre Wetten entgegennehmen. Unabhängig davon, ob Sie auf Manchester City oder West Ham wetten möchten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Quoten auszuspielen und Geld auf Ihre Premier-League-Favoriten zu setzen. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier einige der besten irischen Online-Buchmacher für Fußballfans:

888sport anmelden 30 € Gratiswetten + 10 € Casino-Bonus Mindesteinzahlung 10 € • Eine qualifizierende Wette ist ein „Echtgeld“-Einsatz von mindestens 10 € • Mindestquote 1/2 (1,50) • Gratiswetten werden bei der Abrechnung der qualifizierenden Wette gutgeschrieben und verfallen nach 7 Tagen • Gratiswetteinsätze sind nicht in der Rückerstattung enthalten • Der Casino-Bonus muss innerhalb von 7 Tagen beansprucht werden und verfällt nach 14 Tagen. • Um Gewinne aus dem Casino-Bonus abzuheben, setzen Sie den Bonusbetrag innerhalb von 14 Tagen 40 Mal um. • Es gelten Auszahlungsbeschränkungen, Zahlungsmethoden, Land und die vollständigen AGB. MELDEN SIE SICH AN

Das ist alles, was Sie über Premier League-Wetten für die Saison 2023–2024 wissen müssen. Die EPL-Quoten bieten bereits ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, aber da in den nächsten Monaten noch viele hochwertige Spiele auf uns zukommen, wird es nur noch besser. Wenn Sie also mehr aus Ihrer Online-Zeit herausholen möchten, schauen Sie sich noch heute unsere empfohlenen Websites für irische Fußballwetten an.

Über den Autor Daniel Smyth Daniel Smyth hat die Online-Poker-, Casino- und Wettbranche aus jedem Blickwinkel kennengelernt. Zuvor spielte er semiprofessionell Poker, bevor er als Autor und Redakteur beim WPT Magazine arbeitete. Von da an wechselte er zum Online-Gaming, wo er seit über 10 Jahren Experteninhalte produziert. Folgen Sie Daniel auf Twitter @DanSmythThePoet

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsbewusster Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Nur mit Geld spielen, dessen Verlust sie sich leisten können

Verfolge niemals ihre Verluste

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder deprimiert sind

Externes problematisches Glücksspiel – www.problemgambling.ie

Glücksspielbewusst – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, gibt es Hilfe. Extern Problem Gambling ist der führende Anbieter von Informationen, Behandlung, Beratung und Unterstützung für alle, die in ganz Irland von Glücksspielschäden betroffen sind.