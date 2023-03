Manchester City zal proberen de druk op Premier League-leider Arsenal op te voeren als ze vanavond tegenover Crystal Palace staan.

The Citizens hebben vier van hun laatste vijf wedstrijden op het hoogste niveau gewonnen en hebben de kans om het gat terug te brengen tot slechts twee punten met nog een overwinning.

Getty Man City geniet van een rijke vorm terwijl ze Arsenal achtervolgen

De ploeg van Pep Guardiola reist naar Londen om te strijden tegen Palace voordat Arsenal in actie komt tegen Fulham, dus een misstap in de titelrace kan hij zich niet permitteren.

Palace is bezig met een winloze run van 10 wedstrijden, waaronder vier nederlagen, en wacht nog steeds op hun eerste overwinning van 2023.

De Eagles hebben sinds 2015 geen thuisoverwinning op City behaald en leden een 4-2 nederlaag in de omgekeerde ontmoeting van augustus, waar Erling Haaland zijn eerste Premier League-hattrick scoorde.

Crystal Palace v Man City: Datum en hoe te volgen

Het Premier League-duel vindt plaats op zaterdag 11 februari.

De wedstrijd in het Vitality Stadium begint om 17.30 uur.

Deze wedstrijd wordt live uitgezonden op Sky Sports Main Event en Sky Sports Premier League met live verslaggeving vanaf 17.00 uur.

Sky Sports-klanten kunnen dit via de app live streamen met hun mobiel, tablet of computer.

Zo niet, dan kunt u een Sky Sports Day Pass kopen bij NowTV voor £ 9,99.

Updates zullen ook de hele avond live zijn op talkSPORT, terwijl talkSPORT.com aanwezig zal zijn voor de beste reacties na de wedstrijd.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Zaha is terug van een blessure om de leiding te nemen voor Palace

Crystal Palace v Man City: Teamnieuws

Crystal Palace: Guaita, Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell, Milivojevic, Lokonga, Schlupp, Olise, Zaha, Ayew

Subs: Ward, Tomkins, Eze, Mateta, Edouard, Richards, Ahamada,

Whitworth, Riedewald

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, Foden, Bernardo, Grealish, Haaland

Subs: Walker, Phillips, Laporte, De Bruyne, Ortega, Alvarez, Mahrez, Palmer, Lewis

Scheidsrechter: Robert Jones

Getty City moet nog reageren op de aantijgingen tegen Walker

Crystal Palace v Man City: Wat is er gezegd?

talkSPORT co-host en voormalig Crystal Palace-eigenaar Simon Jordan gaf zijn mening over Walker na de aantijgingen die tegen hem waren geuit.

Man City-baas Guardiola heeft nu zijn stilzwijgen verbroken door tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd te zeggen: “Dit is een privékwestie.

“We lossen het intern op. Dit is niet de plek om over een privésituatie te praten.”

“Ja zeker, totaal anders dan jaren geleden”, zei hij toen hem werd gevraagd of spelers in het openbaar voorzichtig moeten zijn. “Ze weten het.

“Als je thuis de deur opent, moeten ze weten dat ze gefilmd worden, wat ze ook doen. Dat is de samenleving.”

Crystal Palace v Man City: wedstrijdfeiten

Bernardo Silva scoorde in zijn laatste twee Premier League-wedstrijden voor Man City – slechts één keer scoorde hij in meer opeenvolgende topwedstrijden, en dat deed hij in vier opeenvolgende wedstrijden met Monaco in april/mei 2015.

Phil Foden van Man City wil scoren in drie opeenvolgende Premier League-wedstrijden, eerder in juni/juli 2020 en september/oktober dit seizoen. Hij heeft dit seizoen tot nu toe negen keer gescoord in de competitie en zou voor de allereerste keer dubbele cijfers kunnen halen.

Erling Haaland scoorde zijn eerste Premier League-hattrick in de omgekeerde wedstrijd tegen Crystal Palace, toen Man City tijdens de rust met 2-0 achterbleef en met 4-2 won. Alleen Emmanuel Adebayor tegen Derby County in 2007-2008 scoorde ooit twee hattricks tegen een tegenstander in hetzelfde Premier League-seizoen.

Geen enkel team heeft dit seizoen minder doelpunten geïncasseerd uit spelsituaties in de Premier League dan Crystal Palace (5, inclusief strafschoppen), terwijl de Eagles dit seizoen een hoogste aandeel van 43% van hun doelpunten uit spelhervattingen hebben gescoord (9/21 ).

Crystal Palace heeft dit seizoen in meer verschillende Premier League-wedstrijden geen enkel schot op doel weten te scoren (4). Ze zijn er in hun laatste twee wedstrijden niet in geslaagd om er één te scoren, en geen enkele ploeg uit de Premier League heeft dit eerder in drie opeenvolgende wedstrijden (sinds 2003-2004) niet voor elkaar gekregen.

De laatste vier thuiswedstrijden van Crystal Palace zijn allemaal gelijk gespeeld. De Eagles speelden in maart 2000 voor het laatst vijf thuiswedstrijden op rij in het tweede niveau, terwijl Burnley in maart 2021 het laatste team was dat dit deed in de Premier League.

Hoewel ze ongeslagen zijn in hun laatste drie uitwedstrijden, heeft Man City dit seizoen al meer punten laten liggen in uitwedstrijden in de Premier League (15) dan in het hele seizoen 2021/22 (11).

Crystal Palace is puntloos in negen Premier League-wedstrijden (D5 L4), de langst lopende reeks van ploegen die momenteel in de competitie zijn. Inderdaad, geen enkele ploeg heeft in 2023 minder Premier League-punten dan de Eagles (5, op gelijke hoogte met Bournemouth).

Elk van de laatste negen doelpunten van Man City tegen Crystal Palace in de Premier League vielen in de tweede helft van wedstrijden, waarbij de Citizens in de eerste 45 minuten niet scoorden in elk van hun laatste vier tegen de Eagles.

Crystal Palace is puntloos in hun laatste zeven Premier League-thuiswedstrijden tegen Manchester City (D2 L5), sinds een 2-1 overwinning in april 2015. Ze hebben in vijf van deze zeven wedstrijden niet gescoord, inclusief elk van de laatste drie.

