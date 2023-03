Michael van Gerwen is op zoek naar drie overwinningen op rij in de Premier League op donderdag; de M&S Bank Arena in Liverpool organiseert op donderdag Night Six van 17 individuele locaties en de Play-Offs keren terug naar The O2 in Londen op donderdag 25 mei

Michael van Gerwen mikt donderdag op een derde opeenvolgende nachtelijke overwinning in de Premier League, terwijl de grootste roadshow van de sport Liverpool binnenrolt voor Night Six.

Regerend kampioen Van Gerwen heeft back-to-back overwinningen behaald in Dublin en Exeter om een ​​band van zes punten aan de top van de tafel te krijgen, en hij doet een poging om zijn voorsprong in de M&S Bank Arena uit te breiden.

Van Gerwen versloeg vorige week de kampioen van 2021 Jonny Clayton in Exeter’s Night Five-finale, en het paar zal hun rivaliteit op Merseyside hernieuwen, in de tweede kwartfinale van de avond.

De Nederlander is sterk begonnen aan 2023, maar hij komt in de wedstrijd van donderdag met pijn na zijn beslissende nederlaag tegen Andrew Gilding afgelopen zondag in een dramatische UK Open-finale.

“Ik ben hier om toernooien te winnen en als je dat niet doet, is dat teleurstellend”, aldus Van Gerwen, die op dubbel 16 een matchdart miste voor de titel in Minehead.

“Het was pijnlijk voor mij. Het deed pijn. Iedereen weet dat ik wil winnen, maar ik zal het op de kin nemen.

“Ik ben nu gefocust op donderdag. Ik heb zes punten voorsprong. De wil om te winnen is er, en als je vertrouwen krijgt in de Premier League, is dat enorm.

“Ik wil bovenaan de tafel staan, dus de druk is elke week hoog en je moet presteren.”

De actie in de kwartfinale van donderdag begint met Gerwyn Price, winnaar van avond twee, die het opneemt tegen Peter Wright, die wanhopig zijn Premier League-account wil openen na een serie van vijf nederlagen op rij.

Price zakte naar de vierde plaats in de ranglijst nadat hij vorige week in Exeter bezweek tegen Van Gerwen, terwijl de nummer twee Wright van 2017 werd geweigerd door Clayton in een nerveuze shoot-out in de laatste etappe op het Westpoint.

“Ik kijk er naar uit om tegen Gezzy te spelen”, zei Wright, die Price stuurde om de Nordic Darts Masters-titel in januari in de wacht te slepen.

“Zelfs als ik de avond in Exeter had gewonnen, zou ik nog steeds onderaan staan, maar ik heb genoeg tijd om het om te draaien.

“Ik ben nog lang niet op mijn best, maar de afgelopen twee weken heb ik beide games met 6-5 verloren, dus ik kom dichterbij!”

Ondertussen zal Nathan Aspinall een poging doen om zijn positie in de top vier te verstevigen wanneer hij Night One-winnaar Chris Dobey speelt voor een plaats in de halve finale van donderdag.

Masters-kampioen Dobey heeft niet meer van de overwinning geproefd sinds zijn Night One-prestaties in Belfast, hoewel hij hoopt een einde te maken aan zijn puntloze run tegen Aspinall, die de derde plek bezet.

“Ik ben blij met waar mijn spel staat. Ik ga mezelf niet voor mijn kop slaan als ik down ben”, zei Dobey, die 104 gemiddeld scoorde in een nederlaag tegen Dimitri Van den Bergh op Night Five.

“Ik blijf doorgaan en hopelijk zullen de resultaten in mijn voordeel keren, want ik geloof dat ik goed genoeg speel.

“Ik ben dol op de Premier League. Het is een geheel nieuwe ervaring voor mij om op enorme podia te spelen, en ik hoop gewoon terug te stuiteren en een paar overwinningen binnen te halen.

“Ik geloof in mijn eigen kunnen en ik heb het gevoel dat ik de kracht heb om mezelf weer in de topposities te krijgen.”

In de andere kwartfinale van donderdag neemt wereldkampioen Michael Smith het op tegen Van den Bergh, in een herhaling van Glasgow’s Night Three-paradepaardje, waarin Smith een gemiddelde van 109 zag op weg naar de overwinning.

Van den Bergh zette zijn indrukwekkende start van de campagne echter voort met een run naar de halve finale van de UK Open afgelopen weekend, en de Belg vertrekt in een positieve stemming naar Liverpool.

“Michael Smith is de huidige wereldkampioen – hij is een van de allerbeste ter wereld”, beweerde Van den Bergh, die twee punten achterstand heeft op Smith op de vijfde plaats.

“We hebben het echter over de Premier League, er zijn geen slechte spelers bij betrokken!

“Wat Michael vorig jaar heeft bereikt, was geweldig. Ik heb zoveel respect voor wat hij heeft gedaan en hij heeft ons allemaal het voorbeeld gegeven.

“Als Michael het kan, waarom ik dan niet? Als je geduld hebt en hard werkt, kunnen je dromen ook uitkomen.”