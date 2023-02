Michael van Gerwen schuift boven Michael Smith naar de eerste plaats na een overwinning in de laatste etappe op Gerywyn Price in Dublin; Smith verslagen door Price in de halve finale terwijl Peter Wright voor de vierde opeenvolgende week verliest; Bekijk Night Five van Exeter op donderdag 2 maart live op Sky Sports

Er was drama in de laatste etappe van de Premier League of darts toen Michael van Gerwen de overwinning behaalde op Gerwyn Price in Dublin.

Michael van Gerwen behaalde zijn eerste overwinning van het Premier League-seizoen en klom naar de top van de tafel na het verslaan van Gerwyn Price met 6-5 in de finale van Night Four in Dublin.

De zesvoudig Premier League-kampioen versloeg Chris Dobey en Jonny Clayton om een ​​confrontatie met Price op gang te brengen, waar hij vier opeenvolgende legs rammelde en profiteerde van een onzorgvuldige afwerking van de Welshman om een ​​dramatische overwinning te pakken.

Price overwon de scoreverwarring door D19 uit te schakelen bij de tweede poging en de openingsleg te claimen, alleen voor Van Gerwen om te reageren met een 14-dart hold en een 13-dart break van de worp.

Premier League – Uitslagen Nacht 4 in Dublin Kwartfinales Michaël Smit 6-5 Pieter Wright Gerwyn prijs 6-4 Dimitri van den Bergh Johnny Clayton 6-4 Nathan Aspinall Chris Doby 3-6 Michaël van Gerwen Halve finales Michaël Smit 1-6 Gerwyn prijs Johnny Clayton 3-6 Michaël van Gerwen Laatste Gerwyn prijs 5-6 Michaël van Gerwen

Een top-top finish van Price bracht de wedstrijd op gelijke hoogte, waarbij de Ice Man profiteerde van een aantal gemiste kansen van Van Gerwen om een ​​leg van 20 darts op het ‘Mad House’ uit te schakelen op weg naar een voorsprong van 5-2.

Gerwyn Price verbluft Michael van Gerwen met deze dubbele topfinish in de finale van de Premier League in Dublin.

Van Gerwen hield zijn hoop levend door back-to-back legs te claimen en kwam op gelijke hoogte in de wedstrijd toen ‘The Ice Man’ twee matchdarts miste op D15 in de tiende leg, waarbij beide spelers kansen verspeelden in de beslissende finale.

Price verspilde vijf matchdarts voor de kans om een ​​tweede overwinning van het seizoen te claimen, na zijn succes op Nathan Aspinall in Night Two, toen Van Gerwen D4 uitschakelde om de titel te pakken en de top van Michael Smith in het seizoen te bereiken. klassement.

Michael van Gerwen zei dat zijn overwinning op Gerwyn Price in de finale van de Premier League hem meer vertrouwen zal geven voor de rest van de competitie.

Van Gerwen’s route naar de overwinning in Dublin

Van Gerwen wreekte zijn nederlaag tegen Dobey in de finale van Night One door opeenvolgende 13-darters te volgen met een 14-dart hold op weg naar een 6-3 overwinning in de kwartfinales, voordat hij een comeback overleefde tegen Clayton en een 6- 4 overwinning.

De Nederlander snelde naar een 4-1 voorsprong, maar zag Clayton antwoorden met een 116 finish om de volgende worp te breken, waarbij de Welshman de achterstand verder verkleinde voordat hij vier darts in het been verspilde voor de kans om de wedstrijd gelijk te trekken. Van Gerwen profiteerde en zag de overwinning binnen.

Chris Dobey haalt de 148 kassa uit tegen Michael van Gerwen.

Price vuurde zeven perfecte darts af op weg naar een cruciale break van de worp in de negende leg van zijn kwartfinale tegen Dimitri van den Bergh, voordat hij de worp vasthield in de volgende om een ​​6-4 overwinning te claimen voordat hij wereldkampioen Smith aan de kant veegde bij de laatste vier.

De Welshman profiteerde van een slechte afwerking van Smith om een ​​vroege break te claimen en reageerde op een 11-dart hold van de nummer 1 van de wereld in de vierde leg om back-to-back 180s te vuren in de volgende, waarna hij de volgende twee legs claimde. om een ​​confrontatie met Van Gerwen veilig te stellen.

Smith kwam door een beslissende finale tegen voormalig wereldkampioen Peter Wright, die onderaan de ranglijst staat na zijn vierde opeenvolgende nederlaag, terwijl Nathan Aspinall 23 van zijn 27 dubbels miste in zijn 6-4 nederlaag tegen Clayton in het andere kwart -laatste.

Peter Wright breekt de worp van Michael Smith met deze 120 checkout.

Van Gerwen: ‘Ik weet dat ik beter kan!’

De overwinning brengt Van Gerwen naar 10 punten in het seizoensklassement en geeft hem een ​​voorsprong op Smith aan de top van de tafel, met Price twee punten terug op de derde plaats, hoewel de voormalige nummer 1 van de wereld toegeeft dat er nog steeds gebieden zijn waarop hij kan verbeteren.

“Het was een lange nacht voor ons allebei”, vertelde Van Gerwen Sky Sports. “Natuurlijk had ik veel beter kunnen doen en kijk eens hoe geweldig hij speelde in de eerste twee rondes – fenomenaal.

De tweede plaats van Gerwyn Price brengt hem naar acht punten in het seizoensklassement

“Ik was de hele dag aan het worstelen en ik moest blijven vechten en het is niet altijd zo gemakkelijk, maar ik heb vanavond gewonnen. Het geeft je vertrouwen, het geeft je opluchting. Je moet geloven in je kansen.”

“Natuurlijk speel je tegen spelers van topklasse, maar je moet altijd in je eigen kunnen geloven en ik heb hier hard voor gewerkt. Het voelt geweldig om voor zo’n publiek te spelen in Dublin.

“Ik speel niet 100 procent mijn eigen spel – ik weet dat ik veel beter kan. Maar om te winnen en bovenaan de tafel te staan ​​met niet je beste prestatie is geen slechte zaak.”

Waar gaan we naartoe?

De roadshow van de Premier League gaat naar de Westpoint Arena, Exeter op donderdag 2 maart voor Nacht Vijf van de competitiefase.

Nacht 5: Westpoint Arena, Exeter Kwartfinales Michael van Gerwen tegen Gerwyn Prijs Nathan Aspinall tegen Michael Smith Dimitri Van den Bergh tegen Chris Dobey Jonny Clayton tegen Peter Wright

Voormalig wereldkampioenen Van Gerwen en Price strijden in de openingswedstrijd, terwijl Aspinall het opneemt tegen wereldkampioen nr. 1 Smith en Van den Bergh tegenover Dobey. Clayton, winnaar van de Premier League 2021, staat tegenover Wright in de andere kwartfinale.

Evenementen in Brighton, Nottingham, Newcastle en Berlijn volgen in maart, terwijl Birmingham, Liverpool, Rotterdam en Leeds in april Premier League-avonden organiseren. Verdere toernooien vinden plaats in Manchester, Sheffield en Aberdeen, voorafgaand aan de play-offs die het seizoen eindigen in Londen op 25 mei.

We zijn terug voor meer Premier League Darts-actie vanuit de Exeter op donderdag 2 maart – live op Sky Sports Action & Sky Sports Main Event vanaf 19.00 uur.