Ottawa. De liberale premier Justin Trudeau heeft een van de Conservatieve Partijen in het parlement die is gepasseerd. Behalve de andere partijen, de New Democratic Parties (NDP) en de Bloc Québécois – steunen degenen die geïnteresseerd zijn in de Antrag, dus dat is niet het geval. Deze Konservatives hebben alles wat we nodig hebben om meer te weten te komen over de kunst die kan worden gedaan – zodat we dit kunnen blijven doen, zodat we nieuwe oplossingen kunnen vinden.

Sinds 2015 heeft Trudeau de leiding. Signal Stern als Polit-Superstar was de laatste jaren Duits. Het is moeilijk om te overleven, Canada met thema’s waarvan de Versöhnung mit de Indigenen, Feminismus, Klimakrise en Abtreibungsrechten politiek zijn in de Zukunft geführt zu haben. Maar Skandale wie een onterdrückte Korruptionsermittlungen kratzten an seinem Image.

Als gevolg hiervan signaleerde de NDP de minderheidsverordening die naar verwachting in de toekomst de Unterstützung entzogen, het Misstrauensvotum, zou zijn. De volgende Wahl is de späketens in de kruidenstatistieken van 2025. Gedurende deze tijd viel de conservatieve partijleider Pierre Poilievre als een echte winnaar neer.

