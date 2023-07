Preisverdächtiges Konzept – Sicherer Weg zur Volksschule Langenzersdorf

Het is mogelijk dat de Verkehrsclub-Österreich (VCÖ) zich inzet voor mobiliteit. Gleich neun Niederösterreichische Projekte wurden von der Fachjury dus gut bewertet, dass sie for das Online-Voting nominiert wurden. Darunter is auch Langenzersdorf. In der Kategorie „Kindsrechtes Verkehrssystem“ ist die Marktgemeinde mit dem Projekt „Verkehrsberuhigung bei der Volksschule Langenzersdorf“ nomineert. Tot https://vcoe.at/voting-kindsrechtes-verkehrssystem konnte man bis 23. Stemmen in juli.

Onder het motto „Zukunft jetzt gestalten“ beim VCÖ-Mobilitätspreis Österreich over 400 Projekte and Konzepte eingreiicht. Langenzersdorf hoed zelf met etlichen mobilitätsfreundlichen Projekten beworben.

Die Zuständige Geschäftsführende Gemeinderätin Roswitha Lehner (ÖVP) heeft een heftige dafür eingesetzt – mit dem Erfolg, dass es das in Zusammenarbeit mit dem Amt und dem Elternverein der Volksschule eingereichte Projekt „Verkehrsberuhigung Volksschule Langenzersdorf““ non in de letzte Bewertungsphase, das Online-Publikumsvoting, schafft hat.

Lehner konkretisiert die Vorhaben: „Ab September 2023 wird es vor der Volksschule Langenzersdorf keinen „Drive-in-Bereich“ mehr geben.“

Darunter valt die Einrichtung der sogenannten „Schulgehbusse“, ook bekend als „Pedibusse“. „Dabei waren Gruppen von Kindern, die auf bestimmten Wegstrecken und zu bestimmten Uhrzeiten gemeinsam zur Schule gehen, von Aufsichts personen begleitet“, definieert Lehner. Des Weiteren sollen Elternhalstelstellenin lagere Entfernung zur Schule, aber maar außerhalb des engeren Schulumfeldes, zur Verkehrssicherheit und Abgasentlastung beitragen. Die letzte Maßnahme betrifft schließlich eine Verordnung zur Schaffung einer ZoneSchulstraßedirect voor de school.

Voor Lehner hebben ze geen beveiligingsrisico’s voor alle mobiliteit van de Schulkinder im Vordergrund. „Mit Unterstützung der Eltern und Pädagogen sollte das Project ein nachhaltiger Erfolg are“, ist sie überzeugt.