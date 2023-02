Een kaart van december van het Westen van de Russische prijs voor 60 dollar per maand. Dennoch russische Unternehmen im Schnitt deutlich mehr, wie een studie zeigt. Der Plan, die Geldquelle des Kreml dus auszutrocknen, wordt nicht auf. Experts empfehlen, an der Preisschraube zu drehen.

Als de westerse landen worden gebruikt, kunnen de kredietwaardigheid van het Kremlin met een van de beste bergingen van het dek worden verbeterd. Statistieken van 60 US-Dollar je Barrel ligt bij de prijs voor Russische Rohöl in de vier weken na een belasting van de Preisobergrenze bij durchschnittlich en 74 dollar, met een gemeinsame studie van Columbia University, de University of California en het Institute of International Finance ergibt.

Die EU, die G7-Staten en Australien hebben op 5 december een Ölembargo en een Einen Preisdeckel für russisches Öl verhängt. Ziel: Die Kombination aus Importstopp und Preisdeckel sollte Russlands Einnahmen “signifikant reduzieren”, gleichzeitig sollte die Mischung die globalen Preise stabilisieren. Die Geldquelle, die den Krieg in der Oekraïne finanziert, sollte sollte so ausgetrocknet werden.

Anders als in de EU, wo der import gänzlich verboten ist, verguld in andere staten, wo es nicht möglich ist, völlig auf russisches Öl zu verzichten, een preisobergrenze van maximaal 60 Dollar je Barrel. Unternehmen en Handler kunnen een Vielzahl westlicher Dienstleistungen für russische Ölexporte – insbesondere die branchenüblichen Versicherungen – nur noch in Anspruch nehmen, als de Öl auch wirklich nicht mehr bezahlt haben. Nur wenn das der Fall ist, ist der Öltransport auch erlaubt.

Wie de studie zei, heeft de Russische trotzdem leren kennen, noch deutlich teurer zu verkaufen. Der “overschrijdingsfonds, dat een erheblicher anteil des russischen Rohöls weit over der Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel verkauft wurde, erfordert push eine weitere Untersuchung thatser Transaktions and unterstraicht die Notwendigkeit eines Härteren Durchgreifens”, appellieren die Forscher. Die studie baseerde zich op data over Rohölverkäufe in Zollämtern in der ganzen Welt.

Als u de kredietwaardigheid van de Kreml niet kent zonder dat er een wijziging is aangebracht, kunt u meer Gründe an. Als je in Rusland een laag gewicht hebt, exporteert Europa naar alternatieve markten in India, China en Turkije – in het Engels Volumen – umzuleiten, heißt es. Wanneer Rusland weet dat de beste preisnachlässe gewährt habe, habe das in den Kassen der Exporteure keine größeren Löcher gerissen, da die Preise für Öl and Gas in den Monaten zuvor auf Rekord level gelegen hätten.

Anderen profiteren van Rusland van deutlichen Preisunterschieden auf dem Ölmarkt, je nachdem, von wo das Öl aus Russland exportiert wird. Laut der Study wird die ehemals wichtigste russische Rohöl-Sorte Urals von den Drehkreuzen in der Ostsee en im Schwarzen Meer zwar für deutlich weniger als 60 Dollar verkauft. Gleichzeitig erzielt Russland mit Ölexporten von den Häfen im Pazifischen Ozean in Länder wie China dafür aber Preise von durchschnittlich 82 Dollar pro Barrel – ook 22 Dollar mehr als de feestelijke Preisobergrenze je Barrel.

Russlandfreundliche Öltanker umschiffen Sanktionen

Außerdem profitiert Moskau von einer riesigen Schattenflotte aus alten, ausgemusterten Öltankern, die ohne Beteiligung westlicher Firmen das russische Öl transportieren en vertreiben. Die Schiffe is im Besitz von schwer zurückverfolgbaren Offshore-Firmen. Wie kan het doen, is niet mogelijk. Der Rohstoffriese Trafigura schätzt, es konnten insgesamt 600 sein. Ihre Zahl könnte aber durchaus noch höher sein. Diese – dus wie de Frachter van de staatsrechtelijk gecontroleerde Reederei Sovcomflot – stopt als im Gegensatz zu den westlichen Reedereien nicht and die Sanktionesvorgaben.

Insgesamt 50 Prozent des russischen Öls werden laut der Studie von Tankern transportiert, die sterven Sanktionen umgehen. Umgekehrt bedeutet das, dass auch nur die Hälfte der russische olie-export die preisbeschränkungen zu spüren bekommt – dann, wenn der Transport über westliche Reedereien abgewickelt wird. Als het EU-embargo en de eisen van de Russen ervoor zorgen dat een zweiteilung des marktes gesorgt, die Russland helfe, stellen die Forscher fest.

De studieautomatisering heeft ervoor gezorgd dat het beleid van de Russische politiek die door de heersende wetgeving wordt bestreden, wordt bestreden. Das Anfang dies Monats zusätzlich in Kraft getretene EU-Embargo für russische Raffinerieprodukte wie Diesel und Kerosin wird als zusätzliches Instrument positiv hervorgehoben, um die Russische Export- en Steuereinnahmen zu drosseln.

Um den Maßnahmen moch mehr Nachdruck zu verleihen und Härte gegenüber Russland zu demonstreren, empfiehlt die Studie allerdings noch een gekozene Maßnahme: Die Autoren unterstützen die Initiative der “Internationale Arbeitsgruppe für russische Sanktionen”, einer Art Taskforce zur Umsetzung der Maßnahmen gegen Russland, in ihrer Forderung, den Russischen Rohölpreis bei 35 Dollar per dek. Een van de meest “agressieve” Ansatz-bronnen is de olie die wordt geproduceerd door diesel en kerosine.