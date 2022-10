Preis für Diesel künstlich erhöht (nd-aktuell.de)

Viele Autofahrer trauen seit Monaten ihren Augen nicht: Die Preise für Diesel und Benzin überschreiten die 2-Euro-Marke Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Der Finanzdienstleister S&P Global Platts mit Sitz in London hat durch die Änderung des Preisindexes offenbar ungerechtfertigte Preiserhöhungen für Diesel verursacht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Recherche des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Auf diese Weise konnten Dieselfirmen in Nordwesteuropa mehrere hundert Millionen Euro zusätzliche Gewinne einfahren, während die Verbraucher an den Zapfsäulen abgezockt wurden.

S&P Global Platts hatte bereits im Sommer dieses Jahres russischen Diesel aus dem Preismodell für Nordwesteuropa ausgenommen, was das Angebot praktisch reduzierte – obwohl russischer Diesel auf dem Markt war und ist. Mit dieser Praxis hat S&P Global Platts offenbar den starken Anstieg der Dieselpreise in diesem Jahr angeheizt, wie die NDR-Recherche nahelegt. Platts gab an, keine Aussage über Mehrgewinne machen zu können und verwies auf die beteiligten Unternehmen. Diese verstecken sich jedoch meist hinter dem Geschäftsgeheimnis.

Einzelne Händler gaben jedoch anonym an, dass vor allem diejenigen in der Mitte der Wertschöpfungskette von dem Verfahren profitierten. Dies sind die Unternehmen, die Rohöle verarbeiten: Raffinerien, Hersteller von Fertigprodukten, Verarbeiter. Sie könnten russische Rohstoffe weiterhin billig einkaufen und zu höheren Preisen verkaufen, bis die höheren Kosten an die Verbraucher am Ende der Kette weitergegeben würden. Aber auch Branchen, deren Geschäftsmodell auf Kraftstoffen basiert – etwa die Speditionsbranche – geraten durch die Preiserhöhungen in Bedrängnis.

Agenturen wie Platts sammeln täglich Informationen von Dieselhändlern und berechnen einen Tagespreis pro Tonne. Daraus bilden sie einen Index für eine bestimmte Region. Dieser Index ist dann eine wichtige Orientierung für den Markt und die Grundlage für alles, was nach Europa importiert wird.

In den meisten Fällen basiert der Dieselhandel auf Jahresverträgen. Beispielsweise sichert sich eine Tankstellenkette eine bestimmte Menge Diesel für das nächste Jahr von einer Raffinerie oder einem Großhändler. Da die Preise oft stark schwanken, sind in den Verträgen vorab keine Festpreise enthalten. Stattdessen einigen sich Käufer und Verkäufer auf den von einer unabhängigen Preisagentur ermittelten Betrag, der täglich neu berechnet wird. In Deutschland ist dies oft ein Index von Platts.

Sollte die nun öffentlich gewordene Änderung des Preisindex von S&P Global Platts auf das Vorgehen mehrerer Ölkonzerne zurückzuführen sein, wäre das auch ein Fall für das Kartellamt. „Wenn man sieht, dass das koordiniert geschehen ist, dann setze ich kartellrechtlich ein ganz großes Fragezeichen dahinter“, sagte Rechtsanwalt Christian Kersting dem NDR. Das Kartellamt wollte sich zu dem Sender nicht äußern und teilte lediglich mit, dass es im Rahmen einer laufenden Untersuchung Preisauskunfteien unter die Lupe nehme. Wann diese fertiggestellt war, blieb allerdings offen.