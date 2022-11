Prateek Kuhad bestätigt Trennung von Freundin Niharika, sagt: „Dinge sind vor einer Weile zu Ende“

Sänger Prateek Kuhad ist immens berühmt für seine romantischen Tracks wie Cold/Mess, Kasoor, Tum jab paas und viele mehr. Der Musiker hat nie gezögert, über sein Privatleben zu sprechen. Aber er gab nur bekannt, dass er seinen früheren Partner nicht mehr sah. Für diejenigen, die es nicht wissen, Prateek war für eine beträchtliche Zeit mit der Ärztin Niharika Thakur zusammen. Bis jetzt hat der Sänger nicht erklärt, warum sie sich getrennt haben.

Prateek und Niharika sprachen nie ausführlich über ihre Beziehung. Sie wurden bei mehreren Veranstaltungen zusammengeklickt und Bilder mit geliebten Bildunterschriften in den sozialen Medien gepostet.

„Nein, bin ich nicht (in einer Beziehung). Ich habe mich eine Weile nicht wirklich darüber geäußert. Manche Leute denken immer noch (ich bin in einer Beziehung), aber ich bin jetzt schon eine Weile nicht mehr in einer Beziehung. Die Dinge sind vor einiger Zeit zu Ende gegangen“, sagte Kuhad in einem Interview.

Kuhad unterlässt es, über ihre Ex-Freundin Niharika Thakur zu sprechen und sagt, dass ich nicht zu persönlich werden möchte. „Aber ich bin Single. Ich habe vor kurzem Schluss gemacht“, sagt der 32-Jährige und fügt hinzu, dass das alles ist, was er kommentieren möchte.

Der Sänger gibt an, dass es ihm trotz allem „gut“ geht. „Mir geht es gut. War sehr beschäftigt, viele Shows finden statt. Ich habe einfach nur Musik gemacht“, fasst er zusammen.